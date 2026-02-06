Ferrol envía más de 300 cartas a las familias para informar de la apertura de matrícula en educación infantil

Ferrol tiene, en este momento, 357 niños y niñas de tres años o que los cumplirán este año.

La concejalía de Educación, al frente de la que se encuentra Patricia Cons, viene de enviar 357 cartas a las familias con hijos que tienen tres años o que los cumplen durante el año 2026, el objetivo de informarlas sobre los centros educativos con los que cuenta la ciudad de cara a la suya escolarización en la etapa de Educación Infantil en el curso 2026-2027.

Esta campaña se llevan a cabo “con motivo de la apertura del 1 a 20 de marzo del período de matriculación para el próximo curso para los niños nacidos en el año 2023”, afirmó la edila, ya que serán futuros alumnos de Educación Infantil. En el curso 2025-2026 la concejalía de Educación envió 347 cartas.

En la misiva dirigida a las familias se enumeran los 10 ceips (Ceip Esteiro, Cruceiro de Canido, Isaac Peral, Ánxela Ruíz Robles, San Xoán de Filgueira, Ponzos, Ledicia, Pazos-Mestre García Niebla, A Laxe-Valón e Ceip Almirante Juan de Lángara) y los 11 centros concertados (Sagrado Corazón, La Salle, Sta Xoana de Lestonnac, Belén, Ludy, Compañía de María, Valle Inclán, Tirso de Molina, San Rosendo, Jesús Maestro e Cristo Rey), así como la de zona influencia que abarca cada uno de ellos.

En el caso de los ceips, desde la concejalía de Educación se recuerda que hay actividades extraescolares en quieta de tarde, pagadas en su totalidad por el Ayuntamiento de Ferrol y sin coste alguno para las familias. Estas actividades son elegidas por cada centro dentro del abanico que oferta la administración local.

En cuanto a los horarios de funcionamiento de los comedores: los desayunos son de 7:30 horas hasta las 9:00 horas en los ceips del Ayuntamiento, excepto en el caso del Ceip A Laxe que será desde las 8:00 horas hasta las 9.30 horas. Y los almuerzos, desde las 14:00 horas hasta las 16:00 horas en los ceips del Ayuntamiento, excepto en el caso del Ceip A Laxe que será desde las 14.40 horas hasta las 16.40 horas. Tanto los desayunos como los almuerzos están subvencionados por el ayuntamiento, que cuenta con la aportación económica de la Xunta de Galicia para tal fin.

En la página web www.ferrol.gal/educacion se puede consultar esta información, así como la normativa por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado y se puede visualizar el xeoestudo de los centros educativos de Ferrol.