Esquerda Unida Ferrol renova a súa Colexiada Local

A asemblea local de Esquerda Unida Ferrol culminou o seu proceso de renovación dos órganos de dirección coa elección da nova Colexiada Local, un equipo colexiado que asumirá a responsabilidade política e organizativa da formación na cidade.
A nova Colexiada Local está integrada por mulleres e homes con traxectorias profesionais diversas e unha ampla experiencia de implicación social, vinculadas a distintos ámbitos do movemento social, sindical, cultural e veciñal de Ferrol. Forman parte deste órgano Manuel Santos Caruncho, Raquel Cartamil Golpe, Francisco Javier Permuy López, Teresa Vázquez Cuba, Daniel Velasco García e Ana Belén González Basanta.
Desde Esquerda Unida Ferrol sinalan que esta nova etapa ten como principais obxectivos, por unha banda, reforzar a organización nun contexto marcado polo avance de discursos reaccionarios e, por outra, consolidarse como unha ferramenta útil ao servizo da defensa dos dereitos sociais e dos servizos públicos na cidade, traballando sempre desde a coherencia política, a participación e a proximidade á realidade social ferrolá.
Defender o público, o común e unha alternativa unitaria para Ferrol
A nova Colexiada Local aposta por situar no centro da acción política a defensa e mellora dos servizos públicos, fronte a procesos de privatización que teñen demostrado ser prexudiciais tanto para a calidade dos servizos como para o interese xeral. Neste sentido, Esquerda Unida Ferrol defenderá políticas públicas que reforcen ámbitos clave como o emprego, as políticas sociais, a vivenda, a dependencia, o transporte público ou a cultura, apostando por un modelo de cidade máis xusta, sostible e participativa.
Desde a organización consideran que a cidadanía reclama políticas valentes e ambiciosas nestes eidos, fronte á falta de respostas do actual goberno municipal, e anuncian a súa vontade de traballar desde a rúa, os movementos sociais e as institucións para construír unha alternativa de cidade ao servizo da maioría social, apostando tamén por recuperar e fortalecer a unidade da esquerda como ferramenta imprescindible para transformar Ferrol.