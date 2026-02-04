Jugadores del Racing visitaron a los niños hospitalizados en el CHUF

Compartir Facebook

Un grupo de los jugadores del Racing de Ferrol visitó este miércoles, día 4, a los niños y niñas hospitalizadas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Una marea verde de este equipo se acercó a la planta de los más pequeños y llevaron fotos firmadas, maillots, bufandas y otros materias del equipo. Estuvieron acompañados en su visita por la director Asistencial del área Sanitaria de Ferrol, Salvador Marino-Ageitos; la supervisora de Humanización y Atención a la Ciudadanía, Laura Almeida; y la supervisora de Pediatría, Carmen Gallego, y llenaron el aula hospitalaria de la planta de pediatría donde los acogieron los y las profesionales.