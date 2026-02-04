Jugadores del Racing visitaron a los niños hospitalizados en el CHUF

4 febrero, 2026 Dejar un comentario 151 Vistas

Fot. Sergas

Un grupo de los jugadores del  Racing de Ferrol visitó este miércoles, día 4,  a los niños y niñas hospitalizadas en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Una marea verde de este equipo se acercó a la planta de los más pequeños y llevaron fotos firmadas, maillots, bufandas y otros materias del equipo. Estuvieron acompañados en su visita por la director Asistencial del área Sanitaria de Ferrol, Salvador Marino-Ageitos; la supervisora de Humanización y Atención a la Ciudadanía, Laura Almeida; y la supervisora de Pediatría, Carmen Gallego, y llenaron el aula hospitalaria de la planta de pediatría donde los acogieron los y las profesionales.

Lea también

O Parrulo Ferrol se queda sin amistoso este sábado debido a las múltiples lesiones en el SC Braga

El partido amistoso previsto para este sábado, en el Pabellón de A Malata ante O …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *