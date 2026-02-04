El Natación Ferrol logra el Campeonato gallego alevín en Mos

Compartir Facebook

El fin de semana se celebró en la Piscina Municipal As Pozas, en Mos, el Campeonato gallego alevín de natación, que reunió a casi un total de 200 nadadores de 28 clubes de natación de toda Galicia.

Fue un fin de semana de grandes éxitos para el Natación Ferrol, formado por 8 chicos y 6 chicas, lucharon hasta el final para subirse a la primera plaza de pódium, y así proclamarse campeones gallegos. Tanto en la clasificación de las chicas como en la de los chicos del Natación Ferrol se proclamaron subcampeones gallegos. El medallero de los nadadores ferrolanos lo completan 27 medallas, compuesto por 11 oros, 17 plata y 9 bronces.

A nivel individual destacaron las victorias de Carla Pico en todas sus pruebas de mariposa (50 y 100) y en estilos (100 y 200); Sabela García en 400 libres y 400 estilos, además de una plata en 100 libres y un bronce en 200 mariposa; Abby Casal en 100 estilos y en bronce en 50 espalda; al igual que su compañero Alejandro López en 400 estilos y un tercer puesto en 800 libres.

Las medallas de plata conseguidas por Anita Otero en 800 libres, además de un bronce en 400 libres; Lola Piñeiro en 200 braza; Aisha Martínez en 200 espalda; Adrián Sueiras en las pruebas de 200 libres, 100 y 200 mariposa; y Javier Allegue en 50 braza. Además, hay que sumarle los bronces obtenidos por Juan Pilar en 200 braza y Nicolás Iglesias en 100 y 200 espalda libres.

Del cómputo total de puntos obtenido por el Natación Ferrol, hay que sumarle los puntos que obtuvieron los nadadores en los relevos. Los chicos se hicieron con el bronce en el relevo de 4 x 200 libres, formado por Alejandro López, Nicolás Iglesias, Juan Pilar y Adrián Sueiras. Las chicas se hicieron con las victorias en todos los relevos, con Carla Pico, Lola Piñeiro, Sabela García y Anita Otero.