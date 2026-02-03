O Parrulo Ferrol se queda sin amistoso este sábado debido a las múltiples lesiones en el SC Braga

El partido amistoso previsto para este sábado, en el Pabellón de A Malata ante O Parrulo Ferrol y SC Braga ha tenido que ser cancelado, a petición de la entidad lusa, comunicado distintas bajas en su equipo que no hacían viable el desplazamiento, según ha confirmado la entidad ferrolana en un comunicado este martes.

Desde que tuvieron conocimiento de la situación, sólo unas horas antes, O Parrulo Ferrol ha intentado por todos los medios buscar un nuevo rival para disputar este partido amistoso, contactando con otros tres clubes de la máxima categoría portuguesa y uno español, pero debido a esta poca antelación no fue posible conseguirlo.

La entidad, en el comunicado, lamenta la situación a todos nuestros aficionados y aficionadas, al mismo tiempo que desean una pronta recuperación a los jugadores del SC Braga.

O Parrulo Ferrol en vez de jugar sobre la pista este sábado cerrará esta semana con una nueva sesión de entrenamiento, ya con la vista puesta en la reanudación liguera en la Primera División, del próximo domingo 15 de febrero, a las 13:00 horas, ante Industrias Santa Coloma, en el Pabellón de A Malata.