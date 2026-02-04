Novoa, de O Parrulo Ferrol, luchará por la Eurocopa de fútbol sala y Niko Vukmir por el tercer puesto

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol está viviendo días dorados a nivel internacional, llegando a su máxima expresión este miércoles en la semifinal de la Eurocopa de fútbol sala, en Eslovenia, donde se medían sus dos jugadores convocados para esta competición: Novoa en España y Niko Vukmir en Croacia.

Niko Vukmir, como viene siendo habitual en la cita europea, salía en el cinco inicial, mientras que Novoa empezaba desde el banquillo, jugando en una de las primeras rotaciones, llegando a tener una asistencia al segundo palo desde la línea de fondo al que no llegaba nadie por muy poco, como también un uno contra uno ante el portero croata, logrando adivinarle las intenciones ya dentro del área.

Por su parte, el jugador croata realizó un buen juego en defensa en todo momento, siendo clave en el esquema de juego de su equipo, subiéndose al ataque en varias ocasiones, ayudando a crear peligro.

En una recta final muy disputada, con gol en propia puerta de Rivillos incluido, España se llevaba una trabajada victoria por 1-2, que permitirá a Novoa luchar por la Final de la Eurocopa de este sábado, a las 19:30 horas; mientras que Niko Vukmir tendrá una oportunidad para despedirse con una sonrisa de la cita europea, luchando por el bronce, a partir de las 16:00 horas.