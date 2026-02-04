Agenda del jueves, día 5, en la zona norte

Compartir Facebook

Quedan 330 días para finalizar el año. Este año el mes de febrero es bisiesto.

Día Internacional de la Amistad.

Día de la Nutella.

La Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Águeda de Catania, virgen y mártir. Abogada de las enfermedades de los pechos de la mujer. Santos Isidoro, Avito y Albuino.

–Todos los que han nacido el día 5 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TAL DÍA COMO HOY

-(1912)- Botadura del crucero «España» en Ferrol presidida por los reyes de España Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. El «España» fue el primero de una serie de tres acorazados construidos para la Armada española a principios del siglo XX. Los tres recibieron el nombre genérico del cabeza de serie, por lo que se les llamó los acorazados «España». Su construcción tuvo lugar en la SECN (Sociedad Española de Construcciones Navales).

-(1944)– Nació en Mugardos María do Carmo Henríquez Salido. Es una lingüista gallega.

-(1946)- Nació en Ferrol Xoán Gato Díaz. Diplomado en Relacións Laborais por la Universidad de Santiago, este antiguo trabajador de ASTANO fue alcalde de Narón y presidente de la Cámara de Comercio de Ferrol.

-(1990)-En Galicia, Manuel Fraga Iribarne jura su cargo como nuevo presidente de la Junta. Un hombre considerado como uno de los padres de la Constitución,

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Ferrol. Por la mañana delante del IES Ricardo Carvalho Calero, de 9.30 a 14.30 horas. Por la tarde , delante del mercado de Caranza, de 15.30 a 21.00 horas.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 9.30 horas el alcalde, José Manuel Rey Varela,y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, firman el Plan de 2025 de apoyo a la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial de la Unesco.

–A las 9.45 horas el concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación.

–A las 10.00 horas reunión de la comisión informativa de Educación e Universidade, Política Social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

–A las 17.00 horas el alcalde, José Manuel Rey Varela, visita al alumnado del curso de Atención sociosanitaria a personas dependentes en instituciones sociales del Centro Municipal de Emprego. R/Sagrada Familia, 56

–A las 17.30 horas en el Centro de Mayores de Caranza la edil de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, asiste a la presentación del libro «Cuando ruge el mar», del que en autora Sofía Díaz.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 17,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el Centro de Emprego de Ferrol con motivo de las ayudas para acciones formativas destinadas a personas desempleadas (rúa Sagrada Familia 56).

EN LO POLÍTICO Y SOCIAL

–A las 12.00 en el Galicia de Caranza S.C.D.R. Avenida de Castelao, s/n. Ferrol. la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, abordará las dificultades de acceso a la vivienda que existen en la ciudad, en una comparecencia en la que estará acompañada por el portavoz municipal, Iván Rivas, y los diputados Ramón Fernández y Xosé Manuel Golpe.

IGLESIA

–A las 18.00 horas, 2ª sesión de la Escuela Diocesana de Evangelización: “Pautas para la vivencia concreta de la sinodalidad”

Ubicaciones Centro de Día de Inclusión Social «Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas Diocesana en Ferrol.

Monseñor Luis Marín, subsecretario del Sínodo, impartirá la ponencia en directo desde Roma. Contará con la presencia del obispo diocesano. Organiza la vicaría para la Evangelización. Entrada presencial libre. Para seguirla en streaming es necesario registrase previamente.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.