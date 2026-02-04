Comezan as inscricións para a sétima ruta do SendAres

Compartir Facebook

Bosques atlánticos e saltos de auga e caracterizarán esta experiencia deportiva onde se ascenderá até a serra do Forgoselo, no tramo Narahío-San Sadurniño. A reserva de praza abrirá hoxe, a partir das 16:00 horas primeiro para empadroados ata o día seguinte na mesma franxa horaria, cando chegue a quenda do resto de persoas.

A concellaría de Deportes de Ares vén de anunciar a apertura das inscricións para o sétimo itinerario planificado dentro do SendAres 25-26, o programa de sendeirismo do Concello.

Este 4 de febreiro, a partir das 16:00 horas e empregando a páxina web institucional, habilitarase a reserva de prazas telemática en dúas quendas: primeiro empadroados ata o día seguinte, na mesma franxa horaria, momento onde se abrirá a reserva de prazas aos non empadroados na localidade.

A ruta adéntrase nun estreito cañón fluvial bordeado por bosques atlánticos, pozas e saltos de auga agochados na contorna de Río Castro. Os sendeiristas ascenderán até a serra do Forgoselo e no seu punto máis alto poderán ter unha panorámica de Ferrolterra e das Fragas do Eume. Ao descenso, o que resoarán serán os ecos da historia de Galicia cos vestixios medievais do Castelo de Narahío, en San Sadurniño.

O itinerario será de aproximadamente 14 quilómetros cunha dificultade media, promovéndose o domingo, 22 de febreiro. O prezo é de 20 euros e inclúe servizo de guía, seguros e desprazamento de ida e volta. Dende a Praza da Igrexa de Ares, o punto de encontro, sairase ás 8:00 horas e regresarase ao núcleo urbano preto das 15:00 horas.

A concellaría de Deportes asignou 25 prazas para a actividade que se cubrirán por orde de inscrición ata o 12 de febreiro ás 14:00 horas ou, de darse o caso, ata o seu esgotamento.