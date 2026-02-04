Allegue entrega la llave de una vivienda de alquiler rehabilitada en Ferrol Vello

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha presidido este miércoles en Ferrol la entrega de llaves de una nueva vivienda de promoción pública en el barrio de Ferrol Vello. El inmueble, ubicado en la calle Carmen Curuxeiras 22, es fruto del programa Rexurbe, una iniciativa de la Xunta destinada a la adquisición y rehabilitación de edificios abandonados o deteriorados para su incorporación al mercado de alquiler protegido.

Durante el acto, en el que estuvo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, la conselleira destacó la importancia de recuperar el casco histórico para ofrecer «hogares de calidad excepcional a precios asequibles». La vivienda entregada forma parte de un proyecto de rehabilitación que ha dado como resultado dos unidades residenciales, cuya segunda firma de contrato se formalizará de manera inminente.

Martínez Allegue aprovechó la visita para anunciar que la actividad rehabilitadora en la zona no se detiene. Según confirmó la titular de Vivenda, otro inmueble cercano está en su fase final de ejecución y se espera que las tres viviendas resultantes puedan entregarse entre los meses de marzo y abril.

PROGRAMAS

«Ferrol vive y resurge a través de programas como ‘Abrir Ferrol al Mar’ y las áreas de regeneración urbana«, señaló la conselleira, quien subrayó que la estrategia de la Xunta en la ciudad es doble: la rehabilitación en el casco viejo y la nueva edificación en zonas de expansión.

En este sentido, recordó que actualmente están en fase de publicidad las licitaciones para la construcción de 124 viviendas en el sector de O Bertón (repartidas en dos bloques de 75 y 49 inmuebles). Martínez Allegue reafirmó el compromiso del Gobierno gallego de finalizar las más de 300 viviendas proyectadas en dicho ámbito «como muy tarde en el año 2028″.

En cuanto al volumen de obra actual, la conselleira informó de que la Xunta cuenta con una propuesta de adjudicación para otros edificios que sumarán 14 nuevas viviendas de promoción pública en la ciudad. «Esta misma semana esperamos tener al adjudicatario propuesto para formalizar los contratos e iniciar las obras lo antes posible», concluyó.