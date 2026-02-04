El Foro Cidadán polo Ferrocarril exige un pacto entre Xunta y Gobierno para sacar a Ferrol de su aislamiento

Foro Cidadán polo Ferrocarril de Ferrolterra, Eume e Ortegal ha valorado este miércoles la reunión mantenido este martes en Santiago con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y la Dirección Xeral de Mobilidade. Aunque el colectivo valora el reconocimiento institucional como interlocutores, ha calificado los resultados de «insuficientes» al no haberse concretado soluciones ni plazos para acabar con el aislamiento ferroviario de la comarca.

El portavoz del Foro, Fernando Ramos, destacó la existencia de una memoria técnica –elaborada por una empresa local por encargo de la propia Xunta– que permitiría reducir el trayecto Ferrol-A Coruña a solo 40 minutos. «El documento está hecho, pero falta que la Xunta pelee para que se convierta en un proyecto real y que el Gobierno central, a través de ADIF, lo asuma», denunció Ramos.

Durante el encuentro, el colectivo arrancó una confesión clave de la Administración autonómica: el coste de la obra no es el impedimento. «Diego Calvo nos confirmó que la cuantía no sería un problema de presupuesto para el Estado. Por tanto, es una cuestión de entendimiento y voluntad política, no de dinero», aseguró el portavoz, quien se ofreció a que el Foro actúe como «intermediario» para sentar a ambas administraciones en la mesa de negociación.

CONGESTIÓN PARA EL ANCHO MÉTRICO

El Foro trasladó a la Xunta la urgencia de crear un organismo mixto o una oficina de «cogestión» para la línea de ancho métrico (antigua Feve) entre Ferrol y Ribadeo (Lugo). El colectivo considera «inadmisible» que las incidencias del trazado gallego tengan que resolverse telefónicamente desde Asturias.

Asimismo, insistieron en que el tren debe ser tratado como un «derecho social» al mismo nivel que la sanidad o la educación. En este sentido, Ramos criticó la falta de voluntad firme de la Xunta para asumir las competencias de cercanías, escudándose en el mal estado de las infraestructuras estatales: «Será la presión ciudadana la que obligue a tomar una decisión en serio». Mientras se tramitan las grandes obras de modernización, el Foro reclama medidas urgentes para evitar que la vía «muera por falta de uso».

El colectivo está elaborando un estudio propio de horarios y frecuencias, adaptado a las necesidades de trabajadores, estudiantes y usuarios, teniendo previsto realizar encuestas «entre el personal de Navantia o el Sergas», que presentarán a Renfe en las próximas semanas y han exigido a la Xunta que respalde oficialmente esta propuesta para que el Ministerio de Transportes la acepte sin dilaciones.

Por su parte, Esperanza Piñeiro, integrante del Foro, subrayó la sensación de agravio comparativo que sufre la zona. «Ferrol también es Galicia. Existe una gran discriminación respecto a otras partes de la comunidad y nuestro progreso depende de estos medios de comunicación terrestres», afirmó, vinculando además la precariedad del tren con el actual descontento social por el transporte en autobús.

El Foro anunció que trasladará el contenido de esta reunión a la Mancomunidad de Municipios para que la batalla por el tren se mantenga en la «agenda permanente» de los ayuntamientos de la comarca, advirtiendo que no descartan volver a las calles si no se producen avances tangibles.