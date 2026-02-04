El parque Pablo Iglesias en Ferrol contará con 60 nuevos árboles

Compartir Facebook

El concejal de Servicios del Concello de Ferrol, José Tomé López, avanzó la memoria de las actuaciones previstas en el parque Pablo Iglesias, un espacio público que fue inaugurado a principios del año 2000. Las iniciativas anunciadas, los grupos de la oposición podrán presentar propuestas, buscan adaptarse a las demandas de los vecinos y elevar la calidad de este importante espacio verde de la ciudad.

El edil recordó que algunas de las plantaciones iniciales “xeraban un efecto de cerramento, impedían gozar do interior das zonas verdes e provocaba certa sensación de inseguridade”. Por este motivo, a largo de los años se fueron eliminando progresivamente estos ejemplares de Crupressusp spp, sustituyéndolos para proporcionar mayor sensación de apertura y crear jardines con césped y flores de pradera más diáfanos.

Asimismo, se introdujeron progresivamente especies generadoras de sombra y que proporcionanse mayor cromatismo a la zona verde.

Las nuevas actuaciones previstas abarcan la planificación, diseño y gestión de las zonas verdes, así como la corrección de deficiencias detectadas en las infraestructuras existentes, como el mal estado canalóns de pluviales o de los caminos interiores.

POTENCIAR LA BIODIVERSIDAD

En el ámbito de las infraestructuras, el concejal explicó que “se procederá á reposición das reixas e canalóns que na actualidade están rotos ou en mal estado, á mellora dos camiños do paseo dos Salgueiro e os que dan acceso aos dous parques infantís”. Asimismo, se asfaltará el

camino que discurre paralelo a los centros de formación y se creará un camino pavimentado en la entrada al centro educativo.

En cuanto a la infraestructura verde, se sustituirá el bosquete de Populus spp, ya que la excesiva densidad de esta especie provocó el levantamiento del pavimento y episodios de caída de ramas aún sin viento. Se trata de una especie de crecimiento rápido y, generalmente, de uso forestal. En su lugar, se creará un gran jardín y con la plantación de 28 ejemplares de Quercus robur ou Quercus pirenaica, con instalación de mesas accesibles, detalló el edil.

Asimismo, se plantarán nuevos árboles en la zona que delimita el parque con la zona verde de As Pías para crear un paseo arbolado con el paso del tiempo que ofrezca sombra durante el verano. En las praderas del parque se proponen la plantación de 30 ejemplares arbóreos (dos Fagus sylvatica, doce Fraxinus excelsior, doce Crataegus oxyacantha y siete Quercus suber).

Para la zona que discurre en el camino que separa el parque de la avenida de As Pías se propone doce unidades de Fraxinus excelsior. En la zona que se encuentra frente a la urbanización de la Fase V de Esteiro, se proponen la creación de cuatro macizos arbustivos de unos 10 metros de largo y dos de ancho, que se complementará con nuevos jardines de césped y flores.

Para fomentar la biodiversidad, Tomé reveló que se instalarán cajas nido de pájaros y para insectos, “a súa presenza é fundamental para que se instalen poboacións de paxaros nos parque ao tempo que os insectos tamén facilitarán a polinización”.

NUEVO MOBILIARIO URBANO

El parque contará con nuevo mobiliario como mesas tipo picnic accesibles, la instalación de una fuente bebedero adaptada y fuente bebedero para mascotas. Además, se habilitará una zona del parque actualmente infrautilizada, junto a los muros de los centros educativos, un espacio para la práctica del graffiti. En total, las actuaciones previstas supondrán una inversión de más de 43.000 euros. “Queremos que o parque estea á altura das demandas dos veciños e que sexa un verdadoiro espazo de encontro para desfrutar”, afirmó el edil de Servicios, José Tomé.