Abierto el plazo en Neda para pedir cita previa para pasar la ITV agrícolas

El Ayuntamiento de Neda informa que la unidad móvil de inspección técnica de vehículos agrícolas visita el municipio el próximo 12 de marzo.

El citado servicio se prestará en el entorno de la pista polideportiva de Anca.

Los vecinos de la localidad que tengan en propiedad tractores y otro tipo de maquinaria agrícola, de obras y servicios podrán pasar la ITV agrícolas sin hacer largos desplazamientos ni salir de la localidad. En esta ocasión, el servicio estará operativo de 9 a 13:30 horas.

Según informa desde Supervisión y Control (SYC Applus), las personas interesadas en pasar la inspección de sus vehículos agrícolas en el municipio pueden solicitar cita previa llamando al teléfono 981928080 o a través de la web www.sycitv.com.