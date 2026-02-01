El almirante Jefe de Apoyo Logístico Ignacio Céspedes Camacho, AJAL, realiza su primera visita oficial a Ferrol

Compartir Facebook

Para los pròximos días 4 y 5 de este mes de febrero está prevista su primera visita oficial a Ferrol del nuevo Almirante Jefe de Apoyo Logístico, almirante Ignacio Céspedes Camacho,

En el programa de su permanencia en Ferrol, además de un primer encuentro con el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Vicente Rubio Bolívar, figuran visitas al propio Arsenal y La Graña, en donde se realizarán importantes obras, así como a la factoría de Navantia en donde se están construyendo las fragatas F-110

El Almirante Ignacio Céspedes Camacho

El almirante Céspedes Camacho, Almirante Jefe de Apoyo Logístico ingresó en la Escuela Naval en el año 1982 , recibiendo el despacho de alférez de navío en el año 1987.

De CF mandó en Ferrol la fragata «Juan de Borbón» y de CN fue el COCEVACO , Comandante del Centro de Evaluación para el Combate en Rota

Ascendido a contralmirante desempeñó el puesto de comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota. El día 5 de octubre 2022, fue nombrado por Real Decreto como Vicealmirantes del Cuerpo General de la Armada. Fue comandante de la GRUFLOT,

Antes de tomar posesión como nuevo AJAL , el 4 de setiembre de 2025, fue Jefe de Estado Mayor del HQ JFC Norfolk, máxima autoridad española (ESP-Senior) destinado en el HQ Norfolk, en Virginia, EE.UU.

Está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco, siete Cruces del Mérito Naval con Distintivo Blanco, una Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco, una Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco y diversas condecoraciones de Organismos Internacionales.