Agenda del miércoles, día 4, en la zona norte

Quedan 331 días para finalizar el año. Este año el mes de febrero es bisiesto.

Día Internacional contra el cáncer

La Iglesia Católica celebra la festividad de San Andrés Corsini; San Aquilino, mártir; San Gelasio, mártir; San Donato, mártir

Refranes y frases de febrero

A enero le sigue febrero, los dos son fulleros.

A enero le sigue febrero, mes fulero.

Abrígate, por febrero, con dos capas y un sombrero.

Agua de febrero, llena el granero.

Árbol que se podó en febrero, tendrá fruto duradero.

En el mes de febrero canta el jilguero, en mayo canta el canario.

En febrero el loco, ningún día se parece a otro.

En febrero ya tiene la flor el almendro.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 4 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TAL DÍA COMO HOY

(1493).-Cristóbal Colón embarca desde la isla de La Española (que comprende a la actual Haití y República Dominicana) hacia España de regreso de su primer viaje americano a bordo de La Niña.

(1893)-Falleció en Vigo Concepción Arenal Ponte (n. en Ferrol el 31 de enero de 1820) Fue una diplomada en Derecho, penalista, periodista, poeta, autora dramática y de zarzuela. Fue la primera mujer en asistir a una Universidad española.

(1922)- Nació en Nebra, concello de Porto do Son José López Calo (+-Salamanca, 10 de mayo de 2020) . Fue un sacerdote católico jesuita, catedrático, y destacado musicólogo gallego.Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes ​ Premio de las Letras y Artes de Galicia .

(1930)- Nació en Ferrol Gabriel Elorriaga Fernández. Licenciado en Derecho y periodismo, fue colaborador de Manuel Fraga. Fundó la revista Familia Española, fue gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife (1969-1971). Miembro de Reforma Democrática, fue uno de los miembros fundadores de Alianza Popular por la que fue diputado por Castellón (1982-1995) y senador por Castellón (1996-2004). Falleció en Madrid el 27 de abril del año 2025.

(2008)-Falleció en Santiago de Compostela Manuel Cecilio Díaz y Díaz. ( n. en Mugardos el 14 de agosto de 1924). Fue un latinista y medievalista gallego

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Narón, al lado del Centro de Salud. De 9.30 a 14.30 h. y de 15.30 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 10.00 horas.-Comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidad, Vivienda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servicios, Zona Rural, Obras, Seguridad y Movilidad.

–A las 10.00horas la edil de Política Social, Rosa Martínez, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitan el comercio Con B de Bea adherido a la campaña Carné +65.

–A las 11.30 horas la concejala de Urbanismo, Blanca García, y la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, participarán en la entrega de llaves de una vivienda en alquiler, fruto de la rehabilitación al amparo del programa Rexurbe (Rúa Carme Curuxeiras, 22)

–A las 18.00 horas el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste a la presentación de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Edificio Afundación.

–A las 19.00 horas la concejala de Política Social, Rosa Martínez, asiste a la inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal. Rúa Galiano, nº21.

–A las 19.00 horas la concejala de Igualdad, Elvira Miramontes, asiste al acto de homenaje a la pensadora y activista Concepción Arenal organizado por la UDC. Salón de Actos del Campus Industrial.

–A 19.30 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la inauguración de la exposición con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de Segura Torrella en la Casa de Galicia en Madrid.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 10,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el establecemento Con B de Bea, adherido al Carné +65 .

–A las 11,30 horas la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada de la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la entrega de llaves de una vivienda en alquiler, fruto de la rehabilitación al amparo del programa Rexurbe (rúa Carme Curuxeiras, 22).

–A las 18,00 horas la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al lanzamiento de la campaña de Manos Unidas para el año 2026. En la sede de Afundación (Praza da Constitución, s/n).

–A las 19,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la inauguración del nuevo local del Padroado Concepción Arenal de atención a personas migrantes (rúa Galiano, 21).

En Cabanas

–A las 12,30 horas la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunirá con el alcalde, Fernando Couce, para abordar el plan municipal para la explotación de servicios de temporada en las playas. En la Casa del Concello (rúa do Concello, 22).

EN LO CULTURAL

–A las 19.00 horas la Universidade de A Coruña (UDC) homenajea en el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol, a la pensadora Concepción Arenal.

Lo hará con un concierto abierto a toda la comunidad universitaria y público general interesado en el que se podrá escuchar, por primera vez, el Lied “Alma de Xustiza” compuesto para esta ocasión por Miguel Brotóns. La interpretación correrá a cargo de la soprano Patricia Rodríguez y del pianista Alejo Amoedo.

Previamente habrá una mesa redonda sobre la figura de Concepción Arenal en la que participarán la escritora Eva Ocampo y la profesora de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus Industrial de Ferrol, Asunción L. Arranz.

EN LO SOCIAL

–A las 11.00 horas concentración de vigilantes de seguridad en el Hospital Arquitecto Marcide para denunciar la grave situación de inseguridad en los centros sanitarios, la precariedad laboral del colectivo y la falta de medios de protección adecuados para el desempeño de su trabajo.

IGLESIA

–A las 18.00 horas en Afundación, presentación en la diócesis de la Campaña contra el Hambre 2026 de Manos Unidas. Contará con la presencia del obispo diocesano, Fernando García Cadiñanos. Organiza Manos Unidas de Mondoñedo-Ferrol.

–A las 20.00 horas, » Oración joven en Ferrol». Como todos los miércoles durante el curso académico en la iglesia del Campus de Esteiro. Entrada libre. Organiza la delegación diocesana de Pastoral Juvenil

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.