Fene celebra o 25 de abril unha nova edición da Xuntanza de Palilleiras

A cita converterase de novo nun punto de encontro para as amantes das técnicas téxtiles e do traballo artesana.
O Concello de Fene vén de anunciar a celebración dunha nova edición da Xuntanza de Palilleiras, que terá lugar o venres 25 de abril no Pavillón A Xunqueira, un evento xa consolidado no calendario local e comarcal.
A xornada desenvolverase en horario de 10.30 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.00 horas, e como en edicións anteriores converterase nun espazo de encontro, intercambio e convivencia arredor das técnicas téxtiles tradicionais e contemporáneas. Ao longo do día daranse cita persoas afeccionadas ao encaixe de palillos, bordado, calceta, patchwork e a outros moitos traballos artesanais, nun ambiente participativo e aberto.
O prazo de inscrición permanecerá aberto até o 10 de abril, e as persoas interesadas poden obter máis información ou formalizar a súa participación chamando ao 981 492 767.
A concelleira de promoción económica e turismo, Ángeles Coira, destacou que “esta xuntanza é moito máis ca unha actividade puntual: é un espazo para poñer en valor os saberes tradicionais, fomentar o encontro interxeracional e visibilizar o traballo artesanal, que forma parte da nosa identidade cultural”. Coira subliñou tamén que “Fene aposta por este tipo de iniciativas porque dinamizan o concello, atraen visitantes e contribúen a manter vivas técnicas que se transmiten de xeración en xeración”.
Desde o Concello animan ás persoas afeccionadas ás artes téxtiles a participar nesta nova edición dunha xuntanza que cada ano reúne a público chegado de diferentes puntos da comarca e de toda Galiza, consolidándose como unha cita de referencia no ámbito do traballo artesanal.