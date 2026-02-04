Formoso pone en valor que A Coruña acoja el culmen internacional REAIM

Compartir Facebook

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, recibió en su despacho del Palacio Provincial al director general del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CESTIC), el teniente general José María Millán Martínez, con motivo de la celebración del III Cumbre Internacional sobre el Uso Responsable de la Inteligencia artificial en el Ámbito Militar (REAIM 2026).

La reunión se celebró como previa a la cumbre internacional, que tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero, en la ciudad de A Coruña, y que convertirá la capital provincial en un espacio de referencia para el debate global sobre los desafíos éticos, jurídicos y tecnológicos asociados al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa.

Durante el encuentro, Formoso y Millán abordaron la relevancia estratégica de una cita que reunirá representantes institucionales, expertos internacionales y responsables de defensa para reflexionar sobre el desarrollo y la aplicación responsable de la inteligencia artificial en contextos militares.

Valentín González Formoso subrayó el valor de que un foro internacional de estas características se celebre en la provincia: “Que A Coruña sea sed de una cumbre de este nivel es una muestra de su capacidad para acoger grandes eventos y para participar activamente en los debates globales más relevantes”, afirmó.