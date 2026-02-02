El Racing de Ferrol le da vidilla al último día de mercado invernal con dos salidas y llegadas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Se esperaba que este lunes, en el día de cierre de mercado invernal, fuese un día movido en las oficinas del Racing de Ferrol y no ha defraudado, anunciando dos salidas y dos llegadas.

Hubo que esperar a las 16:00 horas para ver el primero de los movimientos, el acuerdo con Álvaro Peña para rescindir su contrato, tras jugar en esta temporada 17 partidos, anotando un gol y cuatro asistencias. El jugador poco ha tardado en anunciar su nuevo destino, el Barakaldo CF, también de la Primera Federación, en el mismo grupo de la entidad ferrolana.

Dos horas después llegaba la confirmación de una de las noticias que se llevaba rumoreando en los últimos días, la cesión hasta final de temporada del joven jugador David Carballo al Real Valladolid Promesas, de la Segunda Federación, en una clara apuesta para poder tener minutos y poder seguir creciendo en una categoría exigente tras tan solo disputar esta temporada un partido en la entidad racinguista.

Más madera para el ataque racinguista

El apartado de llegadas parecía que se resistía, hasta llegar a las 21:00 horas, momento elegido por el Racing de Ferrol para anunciar la llegada del delantero Ekain Azkune, que llega traspasado desde el Athletic Club. El jugador natural de Errentería jugó en calidad de cedido en este primer tramo de la temporada en el SV Ried de la Bundesliga austríaca. Formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad fue uno de los jugadores clave en la temporada 2023-2024 de su equipo filial, siendo fichado al final de la misma por la entidad bilbaína. Cuenta con experiencia en la Primera Federación al disputar 82 partidos en las últimas tres temporadas, anotando 18 goles.

Y una hora después, a las 22:00 horas, se confirmaba la segunda llegada, la del delantero centro diestro portugués Martim Tavares, en calidad de cedido por el Club Sport Marítimo de Funchal, de la Segunda División lusa. Dio sus primeros pasos en la cantera del FC Porto. Su juego llamó la atención del Boavista FC en la temporada 2021-2022, aún en edad juvenil, logrando hacerse un sitio en su primer equipo, como también recibía la llamada de la selección nacional sub-20 de su país. En la pasada temporada recalaba en el Marítimo anotando siete goles.