El judoca Mario Tenreiro consigue la medalla de bronce en el Campeonato de España Junior

Gran resultado de la Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra en el Campeonato de España Junior celebrado este pasado sábado en Pamplona. Hasta el pabellón Navarra Arena se desplazaron dos judocas del club, Bruno Carrodeguas -66kg y Mario Tenreiro -81 kg, acompañados por Alberto Castro, entrenador y miembro del Staff Técnico de la Federación Gallega de Judo.

Bruno Carrodeguas, en -66kg, que venía de ser campeón de la fase sector, no pudo pelear por las medallas después de ganar su primer combate con claridad, contra el madrileño Iker Fernández y perdiendo, en segunda ronda, contra el valenciano Aram Canovas, quedándose sin opción a repesca.

Por su parte, Mario Tenreiro realizó una gran competición demostrando que está en un gran momento de forma desde que realizó el cambio de peso a -81kg. En el tatami demostró su evolución como judoca imponiéndose a Nauzet Moya de Canarias, Izan Bielsa de Madrid y llegando así al cruce de cuartos de final donde, en un combate muy disputado, perdió con el murciano Miguel Lucas (a las postre Bronce también) y pasando a disputar la repesca.

Aquí se impuso al madrileño Daniel Sánchez, al catalán Alex Hidalgo, peleándo la medalla de Bronce contra el Balear Sergi Ikeme, al que marco un “bonito Ippon” nada más empezar el combate.

Mario Tenreiro consigue así su segunda medalla nacional, dado que ya fue Bronce en el Campeonato de España Cadete hace 2 temporadas.