El Racing de Ferrol espera recuperar el impulso y la unidad con la afición tras el mercado invernal

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

A las doce de la noche finalizaba el mercado invernal futbolístico y tan solo unas horas después, este martes el director de fútbol del Racing de Ferrol, Álex Vázquez, quería hacer balance de lo sucedido en las últimas horas.

En este mercado invernal en la entidad se han producido tres llegadas y tres salidas, contando actualmente la plantilla con 24 futbolistas, de ellas 18 fichas sénior y seis sub-23. Aún quedaba una ficha más sub-23 disponible “pero decidimos quedarnos así” al incorporarse el juvenil Joel Tenreiro a la dinámica del primer equipo “y creemos que puede dar ese paso más y le puede venir bien.”

Una de las particularidades del mercado invernal “siempre está limitado al haber pocos futbolistas disponibles”, reconociendo, a nivel personal, que era una ventaja de fichajes “que no me gusta mucho”, sabiendo de antemano “la dificultad que tiene y hay que desbloquear situaciones que dependen muchas veces de un tercero.”

Las incorporaciones se han producido al “detectar las carencias en la composición de la plantilla”, como también adaptarla al modelo de juego del actual entrenador Guillermo Fernández Romo “y dotarlo de cuantos más elementos mejor, con más rotación en la parcela ofensiva.”

Los tres futbolistas que han llegado “para dotar otra energía e impulsar al equipo, como también competencia a nivel interno” y que llevaban tiempo siguiendo. En el caso de Fabio “tuvimos la posibilidad de traerlo en verano y optamos por otro perfil” y en estos primeros días “estamos contentos tras su incorporación”.

Los dos fichajes anunciados ayer, Ekain Azkune y Martim Tavares “son dos futbolistas interesantes” y en el caso del jugador vasco “tiene muchas cosas que decir y es un perfil que no tenemos”, mientras que en el caso del jugador luso “es un agitador, más de área, que tiene recorrido para atacar espacios, con gol y mucha mentalidad.”

En cuanto a las salidas, David Carballo “es un activo de este club y tenemos esperanzas en él” con un contrato de larga duración “y en esta primera vuelta no estaba teniendo los minutos que necesita y esta salida a él le permitirá tener más continuidad”, reconociendo que el jugador “estaba dispuesto” a esta cesión al Real Valladolid Promesas.

En el caso de Aitor Gelardo “quería buscar nuevos retos para que pudiera ser más importante y entendemos que era positivo”, mientras que Álvaro Peña “nos comunica un problema personal y que le gustaría salir” y una vez llegada a esta situación “buscamos lo que creíamos que era lo mejor para el equipo, entendiendo al futbolista y también defendiendo nuestros intereses.”

Uno de los objetivos inmediatos en la entidad es “recuperar a la gente para competir” tras la mala dinámica de resultados de estas últimas semanas, con un entrenador nuevo “que conoce a la plantilla desde fuera, pero no saben como están en el día a día”, por lo que la dirección deportiva “estamos cerca de los jugadores y del cuerpo técnico”, estando “convencidos de que lo vamos a conseguir.”

Diego Rivas: “Tenemos una buena oportunidad para demostrar lo racinguistas que somos”

En relación a los avances en la futura ciudad deportiva, tomaba la palabra el miembro de la dirección de fútbol, Diego Rivas. “Se está haciendo el esfuerzo de hacerla operativa cuanto antes”, pero el equipo se está adaptando “a las circunstancias actuales” entrenando en el césped artificial de O Pote, en Maniños, como esperan retomar el campo natural de A Gándara y el del propio Estadio de A Malata cuando mejore la situación meteorológica.

Visiblemente emocionado, afirmaba que todos los trabajadores del club y el consejo de administración “se dejan el alma día a día” y no entendía la “ola de autodestrucción en la que nos hemos metido nosotros solos”, poniendo como ejemplo precisamente lo que sucede con la ciudad deportiva “algo que es un gran avance para un club centenario”, pero en el otro lado de la balanza “están las quejas que dicen que esto va muy lento.”

Desde el club “aceptan la crítica”, pero le costaba entender “ciertas situaciones”. Esta semana hay un derbi ante un equipo “que tiene una situación parecida a la nuestra”, siendo un buen momento “para demostrar cuánto racinguistas somos, que es estando juntos y ser humildes, pero con ambición, sabiendo lo que somos y orgullosos de lo que somos”, recordando que este grupo de jugadores “son los mismos de los que estábamos muy orgullosos en el partido en Lugo hace unos meses” y todo el mundo desde la afición o redes sociales “tiene su responsabilidad”, al no gustarle “ciertas actitudes que rodean al equipo” y ahora mismo “estamos jodidos, necesitamos máxima unión”. En estos meses que quedan de temporada “estamos a tiempo a todo, sabemos cuál es el objetivo, pero es imposible de conseguir sin unión y sin unidad.”