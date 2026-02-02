El Baxi Ferrol organiza un viaje para la afición para vivir el derbi gallego en Lugo

El próximo domingo 22 de febrero se verán las caras Durán Maquinaria Ensino y el Baxi Ferrol, en la 22ª jornada de la Liga Femenina Endesa que se disputará a partir de las 18:00 horas, en el Pazo de los Deportes de Lugo.

La entidad ferrolana quiere contar con el mayor apoyo de su afición en este derbi gallego a domicilio, organizando un viaje en autobús que saldría del Pabellón de A Malata a las 15:30 horas, regresando a Ferrol una vez finalizado el encuentro.

El precio para personas abonadas será de 20 euros para adultos y de 15 euros para los niños, mientras que las no abonadas el precio será de 25 euros en los adultos y de 18 euros en los niños, incluyendo el transporte en autobús y la entrada para el partido.

En caso de los aficionados que quieran desplazarse por su cuenta a tierras lucenses, la entrada será de 10 euros para los adultos y de 5 euros para los niños.

El Baxi Ferrol quiere dejar claro que este viaje en autobús para la afición sólo se realizaría si se alcanza el aforo mínimo de 55 personas y las reservas de entradas, como la venta de plazas ya están disponibles en el email abonados@universitarioferrol.org.