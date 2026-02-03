Prisión provisional para la mujer detenida por apuñalar a un hombre en una cafetería de Ferrol

La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ferrol plaza número 3, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida este lunes tras apuñalar a un hombre en la cafetería del Hotel Valencia, situada en el número 390 de la carretera de Catabois.

Según han informado fuentes judiciales, la mujer está siendo investigada por un delito de lesiones con instrumento peligroso o bien homicidio en grado de tentativa, una calificación que se concretará de forma definitiva a medida que avance la instrucción del caso.

Asimismo, el juzgado número 3 se ha inhibido en favor de la plaza número 2, que era la que se encontraba de guardia en el momento en que sucedieron los hechos.

El suceso tuvo lugar en torno a las 9.30 horas de este lunes. La Policía Local de Ferrol recibió un aviso alertando de que una mujer había atacado con un arma blanca a un varón en el interior de un establecimiento de hostelería.

Tras personarse en el lugar, los agentes procedieron a la detención inmediata de la agresora, quien fue trasladada a la Comisaría de la Policía Nacional para el trámite de diligencias antes de su puesta a disposición judicial.

Por su parte, la víctima, un hombre de 43 años fue evacuada en una ambulancia de soporte vital avanzado de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 a las urgencias del Hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF, , donde fue atendido por el personal sanitario y recibió el alta médica horas después. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas que motivaron la agresión.