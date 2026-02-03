Rey Varela mantuvo una reunión de trabajo con la Asociación Sociocultural ASCM

Compartir Facebook

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, continúa manteniendo reuniones de trabajo con el tejido asociativo de la ciudad, recibiendo este martes a la Asociación Sociocultural ASCM, presidida por Paula Gárate, en la que también participó la concejala de Bienestar Social, Rosa Martínez Beceiro.

En la actualidad son varios los programas de la ASCM que cuentan con colaboración municipal, los cuales fueron puestos en valor por la entidad, con el objetivo de garantizar la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

El regidor confirmaba la continuidad de este trabajo conjunto entre la ASCM y el Concello de Ferrol, con futuras nuevas medidas en favor de la accesibilidad universal y de la inclusión.