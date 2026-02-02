Detenida una mujer tras apuñalar a un hombre en la cafetería de un hotel en la carretera de Catabois, en Ferrol

Una mujer fue detenida en la mañana de este lunes, día 2 de febrero, tras herir con un arma blanca a un varón en la cafetería del Hotel Valencia, situada en el número 390 de la carretera de Catabois, en Ferrol.

Los hechos se produjeron en torno a las 9.30 horas, momento en el que la Policía Local recibió una llamada de alerta informando del apuñalamiento.

Según fuentes oficiales, la agresora se encontraba en el establecimiento cuando atacó al hombre por causas que aún están bajo investigación.

En el lugar del suceso, además de la Policía Local se personaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) en la que trasladaron al apuñalado, de 43 años de edad a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF.

Los agentes de la Policía Local detuvieron a la mujer, que fue trasladada a las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, en la avenida de Vigo para la tramitación de las diligencias correspondientes.