Detenidos dos componentes de un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con violencia en pisos, uno en Ferrol, donde mujeres ejercían la prostitución

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Detenidos dos componentes, de 29 y 33 años, de un grupo criminal dedicado a la comisión de robos con violencia en pisos donde se mujeres ejercían la prostitución, uno de los pisos se encontraba en Ferrol.Uno de ellos ha pasado a prisión

La investigación se inició a principios del mes de noviembre del pasado año en Donostia-San Sebastián, a raíz de la denuncia de dos mujeres en dependencias de la Ertzaintza tras haber sido víctimas de un robo con violencia en la vivienda en la que residían. Al parecer, un individuo había contactado con ellas para realizar un servicio sexual y, una vez en la vivienda, simuló bajar a por una botella de vino. Nada más abrir la puerta, otros dos hombres encapuchados que estaban esperando en el rellano accedieron al interior.

Una vez dentro, maniataron y amordazaron a las mujeres, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron violentamente, logrando sustraerles todo el dinero, su documentación, teléfonos móviles, joyas y otros objetos personales.

Debido a las lesiones sufridas, las víctimas fueron evacuadas a un hospital para recibir asistencia médica hasta el punto que una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula.

En Ferrol

En el marco de la investigación llevada a cabo conjunta con Policía Nacional, se detectaron hechos similares durante el mes de noviembre en otras tres ciudades del Estado, concretamente en Ferrol, Gijón y Valladolid. En todos los casos los robos eran cometidos en apartamentos donde mujeres ejercían la prostitución, sufriendo estas en todos los casos una violencia gratuita y desmedida por parte de los ahora detenidos.

Las pesquisas realizadas condujeron a la certeza de que los autores podrían haber viajado a Vigo con el fin de contratar servicios sexuales con otra mujer y cometer un delito similar, por lo que se estableció contacto la Policía Nacional para trasladarles la información de la que se disponía momento en el que, se estableció un equipo conjunto de investigación con Policía Nacional, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).

La investigación ha permitido destapar una estructura criminal especializada en realizar asaltos a mujeres vulnerables, la mayoría de origen latinoamericano que ejercen la prostitución en viviendas particulares o locales.

Gracias a la estrecha colaboración con la Policía Nacional se consiguió identificar y localizar a dos de los autores que fueron detenidos en A Coruña y Zaragoza por su implicación en los hechos mencionados. Con la autorización judicial pertinente, se procedió a la entrada y registro de sus respectivas viviendas donde, se localizaron numerosos objetos sustraídos a las víctimas, lo cual acredita su participación en los hechos investigados.

Asimismo, en uno de los domicilios, se encontraron sustancias estupefacientes, por lo que se han instruido nuevas diligencias por un delito contra la salud pública.

Los objetos sustraídos serán restituidos a las víctimas y se continúa con la investigación por si pudiera haber nuevas víctimas de hechos similares que no hayan sido denunciados y, tratar así de localizar al tercer autor implicado.

Los dos detenidos, de 29 y 33 años, ambos de origen latinoamericano, fueron puestos a disposición judicial, habiéndose decretado prisión para uno de los arrestados y libertad con cargos para el otro.