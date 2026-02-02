Agenda del martes, día 3, en la zona norte

Compartir Facebook

Quedan 332 días para finalizar el año. Este año el mes de febrero es bisiesto.

Día Internacional del Abogado

Día mundial de la zanahoria

San Blas o San Brais, patrono de los enfermos de garganta (faringe), y de los otorrinolaringólogos. Es patrono de la República del Paraguay, de numerosas localidades españolas, y de la ciudad de Dubrovnik (Croacia).

La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Óscar, Laurentino, Ignacio, Celerino y Félix

Refranes del día

Por San Blás las cigüeñas verás.

En chegando ao San Bras pon pan e viño na alforxa, que día non faltará.

San Bras da Barca que afoga e non mata.

Polo San Brais, teñen os días dúas horas máis.

Polo San Brais hora e media mais e se ben contaras dúas encontrarás.

Vamos mozas a San Brais, que festas non quedan máis.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 3 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TAL DÍA COMO HOY

–(1807)- Nació en Ferrol Jenaro Pérez Villaamil Duguet (a veces aparece como Genaro Pérez de Villa-Amil), ( f. en Madrid el 5 de junio de 1854) Fue un destacado pintor romántico. Caballero de la Orden de Isabel la Católica (1838), de la Legión de Honor de Francia, de la de Carlos III de España (1844) y de la de Leopoldo de Bélgica.

–(1922)- Nació en Toledo Tomás Barros Pardo (f. en A Coruña el 3 de septiembre de 1986). Fue un pintor, poeta, ensayista, autor teatral, novelista, articulista, catedrático, y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua. Su familia retornó de Toledo en 1929 a la ciudad originaria de sus padres, Ferrol, donde residirá el resto de su infancia y adolescencia.

–(1927)- Falleció en Santiago de Compostela José Piñeiro González, conocido como Aviador Piñeiro ( n. en Mugardos el 15 de diciembre de 1878) . Fue un aviador gallego.

–(2003)- A las costas gallegas y cantábricas continúa llegando el fuel vertido por el petrolero Prestige.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en As Pontes, en la plaza del Carmen. De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

–A las 10.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a la directiva de la ASCM.

–A las 12.00 horas la corporación municipal secunda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. Plaza de Armas.

LA XUNTA EN FERROL

–A las 12,30 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará al concesionario Autogándara con motivo de las subvenciones «Plan Renova o Teu Vehículo» (avenida Nicasio Pérez, 17).

EN LO CULTURAL

–A las 17.00 horas en el salón de actos del Ateneo Ferrolán , Club de Lectura con Ánxeles Seoane, se leerá “Primera memoria» de Ana Mª Matute. “

EN LO SOCIAL

–A las 19:00 horas frente al edificio de la Xunta en Ferrol concentración de usuarios y usuarias de autobús convocada por la Plataforma pola Defensa do Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca

IGLESIA

–A las 19.00 horas en la concatedral de San Julián, Eucaristía presidida por el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2026: eucaristía en Ferrol. Organiza la delegación diocesana de Vida Consagrada.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).