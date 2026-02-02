La huelga en los autobuses queda suspendida temporalmente tras un preacuerdo con UGT y CCOO

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La huelga indefinida prevista desde este martes en los servicios de autobuses en la provincia de A Coruña queda suspendida, al menos de manera temporal, tras el preacuerdo entre la patronal y los sindicatos UGT y CCOO alcanzado en la tarde de este lunes. La CIG, por su parte, se ha desmarcado al mantener una posición crítica con este documento, dejando la decisión final en manos de las asambleas de trabajadores.

Este preacuerdo se ha alcanzado en el Consello Galego de Relacións Laboais, en Santiago de Compostela, tras dos días de intensas negociaciones entre la patronal y los sindicatos este domingo y lunes. Entre los términos acordados habrá un aumento salarial del 3,4% y la reducción de jornada de 16 horas anuales.

Esta huelga indefinida afectaba seriamente a Ferrol, Narón y Neda, en el transporte metropolitano, causándoles muchos problemas a los usuarios de estas líneas en las huelgas que tuvieron lugar en los meses de diciembre y enero los lunes, martes y viernes, llegando a colapsar también el servicio de taxis en estas localidades, sobre todo en las líneas próximas a los centros educativos o los hospitales.