La fragata ‘Álvaro de Bazán’ recala en Málaga y podrá visitarse este fin de semana

La fragata F-101 ‘Álvaro de Bazán’ estará en Málaga este fin de semana, concretamente en el muelle 2 del puerto y podrá ser visitada por los ciudadanos con distintas visitas previstas.

Con su base en el Arsenal Militar de Ferrol, la F-101 se hizo a la mar a mediados de enero para elevar su nivel de adiestramiento y participar en el ejercicio ‘MAR 26’ con otros buques de la flota, han informado a través de un comunicado.

Este ejercicio, organizado y liderado por el comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas (COMANDES-41), se desarrolla en aguas del golfo de Cádiz y mar Mediterráneo. Y durante la realización de este ejercicio, la fragata visitará la ciudad de Málaga. Así, abrirá sus puertas a la ciudadanía para quien desee visitarla este sábado 31 de enero de 09.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas, y el domingo 1 de febrero de 09.00 a 13.00 horas.

La fragata F-101 ‘Alvaro de Bazán’ es la primera de su serie y la que da nombre a la clase. Construida en la factoría ferrolana del astillero de Navantia, fue puesta a flote en octubre de 2000 y entregada a la Armada en septiembre de 2002. Tiene su base en el Arsenal de Ferrol y pertenece a la 31a Escuadrilla de Buques Superficie. Fue especialmente diseñada para la defensa antiaérea y su Sistema de Combate AEGIS la convierte «en uno de los escoltas más capaces de Europa».

«Su avanzada tecnología permite a la Armada española hacer frente a las amenazas del siglo XXI», han indicado desde la Armada, al tiempo que ha precisado que este buque toma su nombre en honor del que fue invicto capitán general de la Mar Océano y primer Marqués de Santa Cruz.

Con ‘Rey servido y patria honrada’ como lema, Lepanto, Gibraltar, Malta, Lisboa y las Azores fueron testigos de sus hazañas al servicio de España. La fragata F-101 ‘Álvaro de Bazán’ cuenta con una dotación de 205 personas y su actual comandante es el C.F. D. Álvaro Zaragoza Ruiz.