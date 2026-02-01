El BAC «Patiño» zarpó de Ferrol para integrarse en la Agrupación OTAN 1, en el norte europeo

Compartir Facebook

Eran las siete y cinco de la tarde de este domingo, día 1 de febrero, cuando el Buque de Aprovisionamiento de Combate «Patiño» (A-14) al mando del capitán de fragata, el ferrolano Ramón González-Cela Echevarría abandonaba el muelle número 10 de Navantia hacia su próxima zona de operaciones en aguas del norte de Europa, mar Báltico y mar del Norte. con el fin de integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN nº 1 (SNMG-1 en sus siglas inglesas) durante dos meses. El acto de despedida estuvo presidido por el Comandante del BAC «Cantabria«, capitán de fragata Manuel Romero Nieto.

En la zona del muelle se encontraban cerca de un centenar de familiares y amigos de la dotación y la Unidad de Música del Tercio del Norte de Infantería de Marina, al mando del subteniente Pedro Vicente Pina interpretando una serie de marchas militares y música española.

Momento antes de zarpar se permitió que los miembros de la dotación bajasen a tierra para despedirse de sus familiares y amigos.

Seguidamente se iniciaron las maniobras necesarias y el «Patiño» auxiliado por tres remolcadores de la Armada se adentró en las aguas de la ría ferrolana haciendo sonar las sirenas como señal de despedida que eran respondidas por buques atracados en el Arsenal ferrolano, mientras la Unidad de Música interpretaba «Banderita» de «Las corsarias » («Como el vino de Jerez/y el vinillo de Rioja/son los colores que tiene/la banderita española,/la banderita española.

Cuando estoy en tierra extraña/y contemplo tus colores/y me acuerdo de mi España,/mira si yo te querré.

Banderita tú eres roja,/banderita tú eres gualda,/llevas sangre llevas oro/en el fondo de tu alma.

El día que yo me muera/si estoy lejos de mi Patria,/sólo quiero que me cubran/con la Bandera de España.»).

COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA ALIANZA

Antes de efectuar las maniobras de desatraque el comandante del «Patiño«, CF Ramón González-Cela al que acompañaba su compañero del BAC «Cantabria» mantuvo un encuentro con un redactor de Galicia Ártabra manifestando que «Salimos hacia el norte para integrarnos en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 1 (SNMG-1) en el marco de la Operación “Brilliant Shield”. y allí colaboraremos con las unidades de la Agrupación a las que prestaremos apoyo logístico que es lo que estamos deseando y lo que sabemos hacer bien.

Allí hay otra fragata española, la «Juan de Borbón», al mando de otro ferrolano, el CF Miguel Romero Contreras, que se fue hace tres semanas y la Agrupación la manda un almirante español, el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, lo que demuestra el compromiso de España con la Alianza y con la postura de disuasión y defensa de la OTAN en nuestras zonas de interés.

¿La dotación y el buque?… todo perfecto y animados además , con muchas ganas de hacer su trabajo , muchas ganas de prestar apoyo al resto de barcos, no solo a los de la Agrupación, allí también habrá otros barcos aliados y a todos les prestaremos apoyo. Con muchas ganas de salir a navegar y con mucha ilusión como siempre.»

ACERCA DEL PATIÑO

Diseñado de acuerdo con los requerimientos de la Armada y la Real Marina holandesa en un proyecto conjunto de construcción, desde su botadura, el buque ha participado en numerosas operaciones y ejercicios nacionales y multinacionales.

Como Buque de Aprovisionamiento de Combate y fiel a su lema “No vine a ser servido, sino a servir”, la misión del BAC “Patiño” es mantener la capacidad de combate de una fuerza naval desplegada en un teatro de operaciones lejano por períodos extensos.

El «Patiño» (A-14), construido en la hoy factoría de Navantia-Ferrol, es un buque de aprovisionamiento de combate perteneciente a la Armada Española. Recibió el nombre del ministro de Marina José Patiño Rosales, al que Felipe V encomendó reformar la Armada. Fue un proyecto conjunto con la Armada Real de los Países Bajos, que adquirió un buque gemelo, el HNLMS Amsterdam (A-836).

La clase Patiño/Amsterdam es una mejora de la clase «Poolster» y como esta fue concebida como buque mercante, pero con requerimientos militares, como su armamento o sus sistemas NBQ.2

Los dos buques de esta clase entraron en servicio en sus respectivas Armadas en 1995 con buenos resultados. Estos navíos pueden transportar hasta cinco helicópteros. En el caso español lo habitual es que lleve tres helicópteros Sikorsky SH-3 Sea King para realizar aprovisionamientos verticales y otras operaciones. Cuenta con seis bombas de combustible, con capacidad de descarga de 600 m³ por hora. Este buque puede proveer suministros para 21 días a la flota que acompaña (compuesta típicamente por un portaaviones, 5 escoltas y unas 20 aeronaves).

La tripulación del «Patiño» está compuesta por 136 hombres y mujeres