Cancelado el arriado solemne de Bandera en Capitanía de Ferrol por el mal tiempo

Debido a las adversas condiciones meteorológicas previsibles durante la tarde de este jueves, día 29 de enero, se la Armada cancela el solemne acto de arriado de Bandera previsto para las 18:40 horas, en el Palacio de Capitanía de Ferrol, ceremonia programada y que sería presidida por el capitán de fragata José Manuel De Mata Hervás, Comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol.

La Armada lamenta las posibles molestias ocasionadas, e invita a la ciudadanía a presenciar el próximo arriado solemne, que se anunciará oportunamente.