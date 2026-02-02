Ferrol continuará formando parte de la Rede Galega de Teatros e Auditorios de AGADIC

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este lunes se oficializaba la renovación por el primer semestre de este 2026 del convenio entre el Concello de Ferrol y la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) que permitirá continuar en la colaboración y gestión en la Rede Galega de Teatros e Auditorios.

Así lo anunciaba el alcalde José Manuel Rey Varela, en un acuerdo que tiene un importe de 27.550 euros, de los cuales 16.234 euros los aporta AGADIC y 11.316 euros por el Concello de Ferrol.

Este convenio permitirá ofrecer “unha programación cultural estable, diversa e de calidade”, en una muestra más de “colaboración entre administracións” que permiten reforzar la programación cultural de Ferrol y consolidar el teatro Jofre “como espazo de referencia das artes escénicas en Galicia.”

Gracias a este convenio en el teatro Jofre se representará ‘Dique’ de Nova Galega de Danza, el 28 de marzo; o ‘Dragón de Ouro’ de la Compañía Sarabela teatro, el 11 de abril; el espectáculo ‘Transeúnte’ de Daniel Rodríguez, el 15 de mayo y ‘Reconversión’ de Ibuprofeno Teatro, el 13 de junio.