Derrota sin consecuencias del BBCA masculino en su visita al Ensino

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Intrascendente derrota del Costa Ártabra masculino en su visita al Ensino, en un anodino encuentro donde el resultado no tenía ninguna influencia en la clasificación y lo importante era no cosechar lesionados para el comienzo de la segunda fase el sábado 7 de febrero.

Comenzaba el encuentro con ambas escuadras anotando con mucha facilidad, las defensas son ampliamente superadas por los ataques, el Costa Ártabra rotaba mucho buscando recuperar a jugadores que salen de lesiones, el cuarto se cierra 20-23.

El segundo cuarto comienza con la consigna de que no se puede encajar tantos puntos, la defensa de los departamentales es asfixiante, los jugadores de Ensino sufren para anotar, pero los ártabros tampoco están muy acertados, el partido llega al descanso 28-34.

El tercer cuarto es un calco del segundo, las defensas superan ampliamente a los ataques, ambos equipos están muy espesos de cara a canasta y el partido se convierte en una oda al desacierto. El electrónico 42-46 deja todo abierto para el último acto.

En el último cuarto, el Costa Ártabra se desenchufa totalmente, baja su intensidad defensiva y en ataque nada sale. R equipo de Ensino pone sus mejores momentos en la pista y merecidamente se lleva el encuentro, el 62-55. Este partido cierra una primera fase brillante del Costa Ártabra, quedando primero del grupo norte con un balance de 11-3 y pone rumbo a una ilusionante segunda fase que arrancará el sábado 7 de febrero.

Jugaron y anotaron por el Costa Artabra: Sande (0), Isma (21), Fuertes (2), André (9) y Diatta (4) -cinco inicial- Unai (5), Jorge (0), Pelayo (3), Paulo (2) David Gómez (0), Adrián (4), David González (5).