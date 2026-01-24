El Museo Naval de Ferrol inaugura este martes la exposición colectiva “Marinas»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

A partir del martes 27 de enero se abre al público en el Museo Naval de Ferrol una nueva y bellísima exposición de pintura. Se trata de una muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española y director del área de pesca de esta institución, persona muy vinculada al ámbito marítimo y con una estrecha relación con la Armada. Su generosidad y altruismo le ha llevado a exponer su colección de cuadros en diversos foros culturales, siendo ahora el Museo Naval de Ferrol.

La exposición incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

Un gran número de los óleos que se exponen son de Fonfría, famoso pintor burgalés fallecido en 2020 a causa del Covid, y que es considerado uno de los mejores pintores de marinas de Europa. Obras suyas pueden admirarse en numerosos museos e instituciones de España y del extranjero. Autodidacta, Fonfría, que pasó temporadas en Laxe y cultivó amistad con el empresario José Manuel Pato, es alabado por la crítica artística, siendo un pintor “realista impresionista”, destacando por la magnitud de sus óleos, su calidad y excelencia. Era también miembro de la Real Liga Naval Española y muchos de sus cuadros cuelgan en dependencias de la Armada y en otros estamentos militares.

La muestra estará abierta en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales de apertura: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

Acerca del Museo Naval de Ferrol

El Museo Naval de Ferrol fue inaugurado el 5 de marzo de 1986 con la intención de mostrar la historia naval de España y la singular vinculación de la Armada con la ciudad de Ferrol desde que en 1726 José Patiño y Rosales,

Secretario de Estado e Intendente General de la Marina durante el reinado de Felipe V, eligiera la ría de Ferrol y la villa de La Graña para construir el arsenal de la Armada en la costa norte.

Está ubicado en el edificio histórico del Arsenal de Ferrol conocido como “Presidio San Campio”. El conjunto del Arsenal y Astilleros responde a la ideas de sucesivos monarcas, Felipe V, Fernando VI y Carlos III, de mejorar

las instalaciones de la Real Armada y darle una mayor importancia a la política naval del Reino. En 1747 se desarrolló el proyecto de construcción del Arsenal por parte del Teniente General Cósme Álvarez de los Ríos, y del

edificio del Presidio a partir de 1765, obra del ingeniero Julián Sánchez Bort. De estilo barroco-neoclásico, sus trabajos quedaron finalizados en 1770.