Falleció en Madrid la ferrolana Milagros Elorriaga Fernández 

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este viernes, día 23 de enero, falleció en Madrid, cristianamente y en compañía de sus seres queridos la ferrolana Milagros Elorriaga Fernández a los 91 años de edad..

Milagros era hija del médico de la armada Gabriel Elorriaga Golf y de Milagros Fernández Leira y hermana del abogado, político, escritor y periodista Gabriel Elorriaga Fernández que falleció en abril del año pasado.

Estaba casada con el coronel de Intendencia de la Armada Alfredo Oria de Rueda Fontán y vivieron en Ferrol donde estuvo destinado muchos años. En la ciudad departamental fue socio de varias iniciativas como la autoescuela San Cristóbal y fue habilitado de clases pasivas.

En el año 1967 se trasladaron a Madrid debido a sus destinos en la Armada. A pesar de ello siguieron vinculados a nuestra ciudad donde tenían una segunda residencia, numerosos parientes y amigos.

La pasión de Milagros además de su familia fue la política, que llevaba en la sangre al igual que otros miembros de su familia, aunque ella siempre la desarrolló como una trabajadora militante de base.

Milagros deja un vacío muy notable en todas las personas que le trataron por su bondad, generosidad y buen criterio.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sincero pésame a su marido Alfredo; a sus hijos Alfredo, Cristina, Coro, Paloma, Gabriel, María, Jaime, Eduardo y Ramón así como a sus doce nietos y tres bisnietos; y demás familia

La capilla ardiente se encuentra instalada en el tanatorio de la M-30 sala 28 . Este domingo se celebrará la incineración dentro de la intimidad familiar.

«Esposa devota, madre ejemplar; su vida fue un regalo constante para quienes la rodeaban.Se fue en silencio, pero su ejemplo de entrega y bondad resonará por siempre.»