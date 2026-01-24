Tres trabajadores de un taller mecánico resultaron intoxicados, en Xuvia, Narón

Compartir Facebook

Sobre el propietario del taller había una orden de búsqueda y captura, por reclamación judicial. Se encuentra en el «Marcide» con vigilancia de la Policía Nacional

Dos trabajadores y el dueño del taller mecánico «Sanma» situado en la carretera de Castilla , número 860, en Xuvia, Narón, resultaron intoxicados a primeras horas de la tarde de este sábado al inhalar monóxido producto del mal funcionamiento de un generador de gasoleo.

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió un aviso de Emerxencias Sanitarias de Galicia 061 dando cuenta del incidente, y de inmediato se pasó aviso al de Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón y a las Policías Nacional y Local.

Fue necesario cortar un vial por parte de la Policía Local para poder aparcar los vehículos de bomberos y policías.

Según datos facilitados por los bomberos de Narón dos de los tres trabajadores que estaban en el interior del taller se fueron desvaneciendo tras inhalar monóxido producto del funcionamiento de un generador. El tercero de ellos, dueño del taller, que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y que se empezaba a marear comenzó a retirar a los compañeros para fuera del local y dio aviso al 061.

Allí fueron atendidos por personal sanitario que se había desplazado con tres ambulancias, procediendo al traslado de uno de ellos, el propietario del establecimiento, a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol.

Se da la circunstancia de que los efectivos de la Policía Nacional comprobaron que sobre el dueño del taller había una orden de busca y captura, por reclamación judicial, por lo que cuando fue trasladado al «Marcide» la ambulancia fue acompañada por un vehículo policial y permanece en las dependencias hospitalarias bajo control de la Policía Nacional

Las tareas de los bomberos se centraron en la medición del gas en el local y ventilación-extracción. Los valores llegaron a más 500 ppm de CO (partes de millón por monóxido de carbono) siendo 150 un valor en el que se puede llegar a perder la consciencia en poco tiempo.

Para evitar algún problema y evitar posibles riesgos se evacuó el edificio de dos plantas.