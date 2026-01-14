Ferrol contará con doce marquesiñas para o transporte interurbano

A Xunta de Galicia subministra estes refuxios de espera, que mellorarán a accesibilidade e o confort dos usuarios do transporte público.
O concelleiro de Urbanismo, José Tomé López, confirmou que a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia vén de comunicar ao Concello de Ferrol a adxudicación dun total de 12 marquesiñas para o transporte interurbano, unha actuación que permitirá mellorar as condicións de espera e a seguridade dos usuarios do transporte público.
Estas novas infraestruturas instalaranse en distintos puntos do termo municipal, tanto en zona urbana como no rural, atendendo ás necesidades detectadas e contribuíndo a unha mellor vertebración do territorio.
En concreto as marquesiñas instalaranse nos seguintes emprazamentos urbanos: Avda das Pías (á altura do nº 25 da rúa Santa Comba), estrada alta do porto (marxe esquerda-Canido), na avda de Esteiro (marxe esquerda Praza das Angustias), na praza do Callao 23-24, estrada de Castela 170 (Ensanche A), rúa Telleiras s/n marxe dereita e marxe esquerda (acceso á Escola AntonioEscaño), rúa Euzkadi 8 (Recimil) e na rúa Pintor Pérez Villamil s/n (Ensanche A).
E no ámbito rural ubicaranse na estrada dos Coutos (marxe esquerda en Vilasánchez), na avda de Gandal (DP-3610) Viladóniga e na estrada do Faro marxe esquerda, Lugar de Prior en Covas.
O Concello de Ferrol encargarase da instalación, así como da preparación da contorna e da execución dos cimentos, moi importante no caso do modelo que se entrega para a zona rural.
Con esta actuación, o Concello de Ferrol e a Xunta de Galicia avanzan de maneira coordinada na mellora do transporte público, apostando por infraestruturas máis accesibles, cómodas e adaptadas ás necesidades da veciñanza de Ferrol, tanto na zona urbana como no rural.