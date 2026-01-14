Ferrol contará con doce marquesiñas para o transporte interurbano

14 enero, 2026 Dejar un comentario 132 Vistas

A Xunta de Galicia subministra estes refuxios de espera, que mellorarán a accesibilidade e o confort dos usuarios do transporte público.

O concelleiro de Urbanismo, José Tomé López, confirmou que a Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia vén de comunicar ao Concello de Ferrol a adxudicación dun total de 12 marquesiñas para o transporte interurbano, unha actuación que permitirá mellorar as condicións de espera e a seguridade dos usuarios do transporte público.

Estas novas infraestruturas instalaranse en distintos puntos do termo municipal, tanto en zona urbana como no rural, atendendo ás necesidades detectadas e contribuíndo a unha mellor vertebración do territorio.

En concreto as marquesiñas instalaranse nos seguintes emprazamentos urbanos: Avda das Pías (á altura do nº 25 da rúa Santa Comba), estrada alta do porto (marxe esquerda-Canido), na avda de Esteiro (marxe esquerda Praza das Angustias), na praza do Callao 23-24, estrada de Castela 170 (Ensanche A), rúa Telleiras s/n marxe dereita e marxe esquerda (acceso á Escola AntonioEscaño), rúa Euzkadi 8 (Recimil) e na rúa Pintor Pérez Villamil s/n (Ensanche A).

E no ámbito rural ubicaranse na estrada dos Coutos (marxe esquerda en Vilasánchez), na avda de Gandal (DP-3610) Viladóniga e na estrada do Faro marxe esquerda, Lugar de Prior en Covas.

O Concello de Ferrol encargarase da instalación, así como da preparación da contorna e da execución dos cimentos, moi importante no caso do modelo que se entrega para a zona rural.

Con esta actuación, o Concello de Ferrol e a Xunta de Galicia avanzan de maneira coordinada na mellora do transporte público, apostando por infraestruturas máis accesibles, cómodas e adaptadas ás necesidades da veciñanza de Ferrol, tanto na zona urbana como no rural.

Lea también

Ferrol plantará cerca de 100 árboles en la avenida de As Pías

El Gobierno local cumple el compromiso adquirido de dotar a esta zona verde de nuevo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *