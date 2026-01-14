El presupuesto municipal del 2026, el más alto de la historia de Ferrol, entrará en vigor en los próximos días

El pleno extraordinario celebrado por la corporación de Ferrol en la tarde de este miércoles, día 14 de enero, para la aprobación del presupuesto del 2026, acto ya realizado de forma inicial el 27 de noviembre de 2025 aprobó con los votos favor del Gobierno local el documento económico, que asciende a 97.164.911,85 euros, un 5,71% más que las cifras del presupuesto del año 2025 y se incrementa un 23,2% respeto del ejercicio del año 2023, convirtiéndose en el presupuesto más elevado de la historia de la ciudad.

La votación inicial del mes de noviembre salió adelante con el respaldo del Gobierno local, mientras que PSOE, BNG y FeC votaron en contra.

En el transcurso del segundo punto de la sesión de la tarde de este miércoles se produjo un problema técnico en el equipo de sonido, a la vez que un grupo de bomberos se hicieron notar por sus protestas, lo que obligó a un receso, tras el cual se reanudó el pleno con la ausencia de los grupos de la oposición, que pedían que la sesión plenaria fuese suspendida..

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, recordó que es el cuarto presupuesto del actual mandato aprobado en tiempo y forma. “Una gestión económica seria y solvente, que permite al Ayuntamiento comenzar el año con las cuentas hechas y con la planificación necesaria para avanzar tanto en el día a día como en los grandes proyectos de ciudad”.

Sanjurjo explicó que las dos reclamaciones presentadas al presupuesto no se ajustan a los supuestos legalmente establecidos, por lo que no son susceptibles de admitirse a trámite. La primera, las presentadas por el grupo municipal del BNG porque recoge solicitudes de reducción de ingresos o bien de inclusión de nuevos gastos. “No especifica en general la forma de financiación”, apuntó la edila, de manera que la reducción de ingresos junto con el aumento de más gastos “quebraría el equilibrio presupuestario, que es obligatorio”.

La segunda fue la presentada por un funcionario del cuerpo de bomberos y se refería al procedimiento de tramitación de la RTP. La concejala recordó que “el procedimiento de tramitación de la RPT es un procedimiento diferente e independiente de la aprobación de los presupuestos”, e insistió en que “la RPT contó con el apoyo mayoritario de los sindicatos”.

Tras estas aclaraciones, la concejala de Hacienda subrayó que “Ferrol cuenta ya con cuatro presupuestos consecutivos en este mandato, lo que no es habitual y demuestra una clara voluntad de gobernar con estabilidad, planificación y visión de futuro”.

E insistió que “el Gobierno municipal está aquí para trabajar por los ferrolanos y ferrolanas, fuimos elegidos para hacer de Ferrol una ciudad de oportunidades, una ciudad que crece y que mira al futuro con ambición y responsabilidad”, concluyó.

Tras su aprobación definitiva, el presupuesto del 2026 será remitido este jueves al Boletín Oficial de la Provincia, por lo que se prevé su entrada en vigor en los próximos días.