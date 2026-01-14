El alcalde de Ferrol recibió al nuevo capitán marítimo, Ángel del Real

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió en la mañana de este miércoles al nuevo capitán marítimo de Ferrol, Ángel del Real Abella.

El alcalde aprovechó para felicitarle por esta nueva responsabilidad y abrió las puertas a poder trabajar desde el Ayuntamiento juntos en cualquiera tema que mejore la calidad de vida de los vecinos de Ferrol.

Ángel del Real Abella cursó estudios de Náutica en A Coruña, es capitán de la Marina civil y capitán de corbeta en reserva de la militar. Desempeñó los puestos de capitán marítimo de A Coruña, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña y presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol (2002-2005) (2009-2013).

Hasta el 31 de diciembre de 2025, desde el 2013, desempeñaba el puesto de jefe de los distritos marítimos de Cedeira y Cariño. La capitanía marítima de Ferrol abarca desde la Estaca de Bares (Mañón) a Punta Carboeira (Pontedeume).