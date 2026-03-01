Eventos para este lunes, día 2 de marzo, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Faltan 304 días para finalizar el año.

LA FRASE DEL DÍA.-« Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos.» . (Napoleón Bonaparte)

–La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Lucio, Pablo, Jovino, Basileo y Heraclio.

REFRANES DEL MES DE MARZO

A nadie debe extrañar que en marzo empiece a tronar.

A cuarenta de marzo quemó la vieja el sayo; y a quince de abril, el mandil.

Agua de marzo, peor que la mancha en el sayo.

A quince de marzo, da el sol en la sombría y canta la golondrina/da el sol a la sombra y canta la alondra.

Boñiga de marzo, tira manchas cuatro; boñiga de abril, tira manchas mil.

Cuando tu casa vayas a obrar, en marzo has de empezar.

Cuando marzo vuelve el rabo, todavía al invierno no se le ve el cabo/queda invierno para rato.

Cabrito el de marzo, cordero el de enero.

Cuando febrero fue marzo, marzo será febrero.

Cuando en marzo truena, año de almendras.

Cuando marzo mayea, mayo marcea.

Cebada para marzo, leña para abril y trigo para mayo.

Cuando en marzo la rana canta, en abril se calla.

Campos por marzo atrasados, se ven por junio colmados

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 2 de marzo tienen el signo del zodiaco Piscis.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Para este lunes, 2 de marzo, en Ferrol se espera un día marcado por cielos nubosos y la presencia de lluvias ligeras.

Temperaturas: La máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima se situará en torno a los 9°C.

Precipitaciones: Existe una probabilidad de lluvia del 40% durante el día, disminuyendo ligeramente al 35% por la noche.

Viento: Soplará del suroeste con una velocidad media de 19 km/h (12 mph).

Humedad: Se mantendrá alta, rondando el 77%.

Si tienes planes al aire libre, te recomiendo consultar las actualizaciones en tiempo real de la AEMET o Eltiempo.es para ajustar tu horario según los chubascos.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil de donaciòn de sangre se encuentra hoy en la plaza del Carmen, en As Pontes, de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 horas

TAL DÍA COMO HOY

(1856) – Banquete de Conxo, que marcou o inicio do rexionalismo galego.

EN EL CONCELLO DE FERROL

9.30h.- Xunta de Goberno local.

11.30h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. Sala de comisiones.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la XGL. Salón de recepciones.

12.30h.- La edil de Turismo, Maica García, asiste a la inauguración de la exposición de maquetas sobre la Semana Santa de Carlos Macías e Iván Talegón. Oficina de turismo praza de España.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará las obras que se están realizando en el centro de formación ocupacional de Ferrol (avenida do Mar, 35).

13,00 h.-La delegada territorial da Xunta de Ferrol, Martina Aneiros, se reunirá con el gerente de Exponav, Rafael Suárez, en la Delegación.

En Pontedeume

9,00 h.-La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, supervisará los trabajos de muestraje que se realizarán en el banco marisquero de Croa.

EN LO CULTURAL

En Ferrol

A las 12.30h.- Inauguración de la exposición de maquetas sobre la Semana Santa de Carlos Macías e Iván Talegón. Oficina de turismo praza de España.

EXPOSICIONES

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá, organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En el centro comercial Odeón, de Narón, hasta el 6 de marzo exposición “Ciudades habitadas por el trazo” realizada conjuntamente por la ilustradora Blanca Vila y la fotógrafa Carla García,

-En la Biblioteca de Neda, exposición “Do mar e da terra” hasta el 3 de marzo. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a las 20 horas.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.