El Hospital de día de salud mental del CHUF se sumerge en la realidad virtual con el proyecto Supermercado 4.0 de la UDC

Los usuarios y usuarias del Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario se sumaron este viernes, día 27 de febrero, a una nueva actividad con la que Terapia Ocupacional del área Sanitaria de Ferrol pretende normalizar el día a día de estas personas.

Así, en el Centro Cívico de Canido en Ferrol, «se sumergían» durante la mañana en la realidad virtual con el proyecto Supermercado 4.0 que desarrolla un grupo de investigación y salud ocupacional de la Universidade da Coruña (UDC), donde la terapeuta ocupacional del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y responsable de este nueva iniciativa, Nuria García Gonzalo, es profesora asociada.

Supermercado 4.0 es un proyecto de rehabilitación virtual para mejorar la participación y la recuperación en la vida diaria, y, desde el Hospital de Día, valoraron como poder “emplearlo para facilitar la participación de las personas en ese día a día”. Con esta tecnología, se acercaron de manera virtual a un supermercado, donde tuvieron que hacer la compra semanal, comprar con un presupuesto, clasificar la compra o pagar en caja, entre otras acciones

Ayudar a ocupar espacios cotidianos

Este programa responde adecuadamente al valor de la terapia ocupacional como herramienta para la recuperación, adaptación, y ocupación de los espacios y de las tareas cotidianas. “Se va a emplear este programa como experiencia previa, y es un primer paso de colaboración para proyectos futuros con la realidad virtual, y que esperamos continúe con una visita a los espacios de estos investigadores, con el fin de poder acceder la más recursos que puedan ser útiles”, indica esta profesional.

Esta iniciativa es un entrenamiento que puede aportarle a los usuarios y usuarias del Hospital de Día del área “motivación”, porque,» al contener una parte más lúdica, ayuda de manera más agradable en acciones complejas para estas personas», explica Nuria García, “si alguien hace tiempo que no sale de casa para hacer la compra, a veces por su sintomatología, puede probar hacerlo desde un espacio seguro cómo este”, y sirve de prueba para la realidad posterior. Junto con esto, «se le da valor a una actividad cotidiana que puede ayudar a la vuelta al día a día y al común», añade.