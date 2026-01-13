Ángel del Real, nuevo capitán marítimo de Ferrol

13 enero, 2026 Dejar un comentario 401 Vistas

Fot. arch.

Desde el pasado día 1 de este mes de enero se ha hecho cargo de la capitanía marítima de Ferrol Ángel del Real Abella, al pasar a la situaciòn de jubilación Jorge Cao.

Ángel del Real Abella cursó estudios de Náutica en A Coruña, es capitán de la Marina civil y capitán de corbeta en reserva de la militar. Desempeñó los puestos de capitán marítimo de A Coruña, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña  y presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol (2002-2005) (2009-2013).

Hasta el 31 de diciembre de 2025, desde el 2013,  desempeñaba el puesto de jefe de los distritos marítimos de Cedeira y Cariño. La capitanía marítima de Ferrol abarca desde la Estaca de Bares (Mañón) a Punta Carboeira (Pontedeume)

Lea también

El refugio de Mougá devolvió en 2025 más de 200 perros a sus propietarios en el lugar de recogida

También fueron adoptados más de 300 perros y gatos.  El presidente de la Mancomunidad de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *