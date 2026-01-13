Ángel del Real, nuevo capitán marítimo de Ferrol

Compartir Facebook

Desde el pasado día 1 de este mes de enero se ha hecho cargo de la capitanía marítima de Ferrol Ángel del Real Abella, al pasar a la situaciòn de jubilación Jorge Cao.

Ángel del Real Abella cursó estudios de Náutica en A Coruña, es capitán de la Marina civil y capitán de corbeta en reserva de la militar. Desempeñó los puestos de capitán marítimo de A Coruña, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña y presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol (2002-2005) (2009-2013).

Hasta el 31 de diciembre de 2025, desde el 2013, desempeñaba el puesto de jefe de los distritos marítimos de Cedeira y Cariño. La capitanía marítima de Ferrol abarca desde la Estaca de Bares (Mañón) a Punta Carboeira (Pontedeume)