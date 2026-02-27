Ferrol en Común solicitará en el pleno de marzo la implantación de áreas de compostaje en toda la ciudad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La iniciativa del proyecto de compostaje comunitario de Canido se está convirtiendo en una experiencia contrastada de cohesión social y sostenibilidad. Este viernes los concejales de Ferrol en Común Nerea P. Carballeira y Jorge Suárez querían conocer de primera mano su funcionamiento en una iniciativa que “é perfectamente aplicable ao resto do Concello” y por ello lo llevarán al pleno del mes de marzo la implantación de 80 áreas en toda la ciudad, con una inversión inicial de 1.500.000 euros, con un impacto para las cuentas municipales de 400.000 euros anuales.

Estiman que se lograría reducir en un 40% el global de residuos que non entrarían en la recogida municipal y posterior tratamiento en Sogama “cos conseguintes beneficios económicos, sociais e medioambientais que suporía para a cidade de Ferrol.”

Las actuales normativas europeas, nacionales y autonómicas obligan a desarrollar proyectos que reduzcan la fracción orgánica de la basura, con el objetivo de llegar al 55% anual, pero con el actual modelo “é imposible de acadar”, con un gobierno municipal que acaba de adjudicar por diez años un contrato “multimillonario” basado en las políticas de “queima de residuos, separación e depósito en vertedeiros do século XX”, criticaba la formación.

En relación al contenedor marrón que ha presentado el gobierno municipal en este nuevo contrato “segue a ser o modelo de Sogama”, por lo que está destinado “ao fracaso e a seguir en modelos contaminantes incumpridores das ratios marcadas pola lexislación.”

Al mismo tiempo, solicitan al gobierno municipal a desenvolver una bonificación fiscal a las personas que opten por este modelo de compostaje, a día de hoy en 30 familias en el barrio de Canido “en defensa da economía circular”, dando cumplimiento con ello de la Ley 7/22.