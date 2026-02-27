Los alumnos del CEIP Ledicia se convirtieron por un día en concejales y alcaldesa de la corporación de Ferrol

27 febrero, 2026 Dejar un comentario 75 Vistas

Foto de familia del pleno infantil con el CEIP Ledicia | Galicia Ártabra

La joven alumna del CEIP Ledicia Vega Rey Jiménez fue por unas horas este viernes la alcaldese infantil de Ferrol, recibiendo el bastón de mando del alcalde José Manuel Rey Varela, en la visita que los alumnos de 3º y 4º de educación primaria del centro educativo del barrio de Caranza realizaron al palacio municipal.

Durante la misma se celebraba un pleno infantil, con la alumna Eva López Sanjurjo haciendo las funciones de secretaria municipal, nombrando a los concejales escolares que tomaron posesión de su cargo prometiendo llevar una buena convivencia con los vecinos y vecinas de la ciudad y, entre todos ellos, eligieron a Vega Rey Jiménez como alcaldesa.

Los escolares trasladaron al alcalde José Manuel Rey Varela, a la concejala de Seguridad, Pamen Pieltain y a la concejala de Igualdad y Mujer, Elvira Miramontes asuntos de su interés como es la seguridad viaria alrededor del CEIP Ledicia o mejoras para el barrio de Caranza.

Lea también

Los bomberos se van como llegaron este jueves en el pleno de Ferrol

Solo los grupos municipales de la oposición han apoyado a los bomberos de Ferrol en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *