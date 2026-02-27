Acuerdo entre Concello de Ferrol y sindicatos para crear cerca de 100 nuevas plazas públicas

La Oferta Pública de Empleo de 2026 ha dado un paso importante este jueves, en la sesión extraordinaria de la Mesa Xeral de Negociación, la cual salía adelante con los votos a favor de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y la abstención de la CIG.

Así lo daba a conocer la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, en una convocatoria pública de empleo que permitirá “avanzar na cobertura das necesidades estructurais do Concello”, como también consolidación del mismo, reduciendo su temporalidad.

Esta OPE permitirá, por primera vez, cubrir íntegramente todos los puestos de trabajo en el área de Servicios Sociales, contando con una nueva plaza de educador/a social.

Otra de las beneficiadas será la Policía Local, reforzando su cuadro de mandos con un intendente, un inspector principal, dos inspectores, cinco oficiales y nueve policías, mejorando con ello la organización interna.

En el cuerpo de bomberos, todos sus efectivos promocionarán de la categoría C2 a C1, como estaba anunciado el pasado mes de diciembre, con una mejora de sus retribuciones económicas. En la promoción interna, se ofertan cuatro plazas de cabo de bomberos y 30 de bombero-conductor, mientras que esta OPE 2026 incluye la incorporación de seis nuevas plazas de bombero-conductor.

La oficina técnica del Concello de Ferrol también contará con refuerzos, al incorporarse un ingeniero/a técnico para obras públicas y un arquitecto/a técnico, además de más personal para la cuadrilla de obras.

Toda la OPE al detalle

La Oferta Empleo público del 2026 cuenta con el siguiente desglose: personal funcionario, nuevo ingreso (24 plazas) y personal funcionario, promoción interna (73 plazas).

Dentro de las 24 plazas de nuevo ingreso se contabiliza: un técnico/a administración general, un ingeniero/a técnico obras públicas, un arquitecto técnico un auxiliar de biblioteca y archivo, un ayudante de la casa de acogida, nueve policías locales, seis bomberos-conductores, dos peones, un educador social y un trabajador social.

Y las 73 plazas de promoción interna se reparten de la siguiente manera: un intendente, un inspector principal, dos inspectores de policía, cinco oficiales de policía, cuatro cabos de bomberos, 30 plazas de bombero-conductor, un ingeniero/a informático, 22 plazas de administrativo/a, dos auxiliares administrativo, un oficial conserje, un animador sociocultural, un técnico/a medio de gestión y dos oficiales de oficio.