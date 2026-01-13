Prisión para 4 detenidos en la operación contra el tráfico de drogas en Narón, A Coruña y Oza-Cesuras

La jueza del Tribunal de Instancia de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para cuatro de los cinco detenidos en una operación contra el tráfico de drogas a gran escala iniciada en mayo de 2025.

Los arrestos se produjeron el pasado viernes tras una serie de registros coordinados en viviendas y garajes de las localidades de Oza dos Ríos, Narón y A Coruña. Según fuentes judiciales, a los implicados se les investiga por presuntos delitos contra la salud pública -en la modalidad de tráfico de drogas de notoria importancia- y por pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido liderada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil, en colaboración estrecha con el Servicio de Vigilancia Aduanera. Tras meses de seguimientos bajo estricta confidencialidad, la jueza procedió al levantamiento del secreto de las actuaciones, permitiendo conocer los detalles del operativo.

En total, cinco personas fueron interceptadas durante las intervenciones del viernes. Cuatro de ellas pasaron a disposición judicial y fueron enviadas directamente a prisión por riesgo de fuga o reiteración delictiva.

Una quinta persona fue puesta en libertad tras prestar declaración en dependencias de la Guardia Civil.

La investigación sigue su curso bajo la dirección de la plaza número 2 del Tribunal de Betanzos, sin que se descarten nuevas actuaciones tras el análisis del material incautado en los registros.

Hasta el momento los agentes se han incautado de 20 kilos de cocaína, 50 kilos de hachís, unos 300.000 euros en metálico y dos vehículos robados.



En el caso de Narón

Según informó Galicia Ártabra , el pasado día 9, la Guardia Civil llevó a cabo un importante operativo en Narón que se ha saldado con la detención de una empresaria local en su domicilio de la calle Xaquín Bruquetas, 23-25, en el barrio de A Solaina, acusada de presuntos delitos de tráfico de drogas una operación que comandó Vigilancia Aduanera junto a la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña.

Fuentes de la Benemérita informaron que la operación llevada a cabo se relacionaba con tráfico de drogas y las actuaciones estaban declaradas secretas

La detenida es una persona vinculada al sector de servicios de limpieza. Según han confirmado conocidos de la mujer en el pasado gestionó varios negocios de hostelería.

Todo comenzó cuando sobre las siete de la mañana de este pasado viernes los vecinos se sobresaltaron al oír un fuerte ruido en el primer piso del edificio. Se oyó una voz en alto que decía «Policía, abran» y poco después, posiblemente al no recibir una respuesta positiva los efectivos policiales derribaron la puerta entrando en la vivienda en cuyo interior se encontraba la posible acusada M.J. M.S. , sin antecedentes penales, y dos hijas, una de ellas menor.

En el despliegue de las fuerzas del orden participaron cerca de dos docenas de miembros de la Guardia Civil uniformados con cascos y escudos, que llegaron a portar un ariete para facilitar la entrada en el domicilio. Era un operativo de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil.

Tras realizarse la entrada policial en el domicilio y ser detenida la posible acusada fue trasladada a un vehículo policial esposada y se señaló que «Las actuaciones son secretas» . Los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional procedieron al registro de la vivienda y del garaje del edificio, recogiendo diverso material guardándolo en cajas.

Al levantarse ahora el secreto del sumario fuentes cercanas al caso indican que esta red señalada como presunto grupo criminal era la encargada de suministrar la droga a los conocidos «campamentos» de la zona , principalmente de Ferrol y Narón, droga que recibían de uno de los clanes del sur de Galicia. Y de esta red la vecina de Narón era la que guardaba «la mercancía» hasta su distribución en la zona.