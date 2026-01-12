Editorial-En el 15 aniversario de Galicia Ártabra. El periodismo como vocación de servicio

Compartir Facebook

En un mundo saturado de algoritmos, inmediatez y ruidos digitales, conviene detenerse a reflexionar sobre la esencia de nuestra labor aprovechando que en este año, en el 2026, Galicia Ártabra cumple su 15 aniversario.

Existe una máxima de la Madre Teresa de Calcuta que debería resonar hoy con más fuerza que nunca en las redacciones de todos los medios «Quien no vive para servir, no sirve para vivir». Si trasladamos este pensamiento al ámbito de los medios de comunicación, la conclusión es clara: un medio que no sirve a su sociedad, no cumple su razón de ser.

El servicio en el periodismo no es un concepto abstracto; es el alquiler que pagamos por la confianza que el público deposita en nosotros. En el contexto de nuestro 15 aniversario, servir significa ser útiles a la ciudadanía mediante la verdad, actuando como un faro frente a la desinformación y el sensacionalismo que a menudo dominan la conversación pública, sin ser esclavos pero sin temer que los de uno u otro signo puedan llegar al insulto, incluso llamándonos pseudo medio.

Hoy, más que nunca, es imperativo redescubrir la comunicación no como una herramienta de persuasión o ego, sino como un acto de servicio.

Servir es, además

Dar voz a los invisibles: Siguiendo el legado de entrega a los más necesitados, debemos ser el altavoz de quienes no tienen poder ni presencia en la agenda pública.

Priorizar el bien común: Por encima de los intereses comerciales o políticos, la ética profesional exige que el derecho a la información veraz sea siempre nuestra prioridad, pese a quien pese.

Humanizar el dato: No basta con informar sobre estadísticas; el verdadero servicio reside en comprender las realidades humanas detrás de cada noticia, fomentando la empatía y la solidaridad.

La Madre Teresa enseñaba que no necesitamos realizar grandes gestas, sino «pequeñas acciones con gran amor». Para un comunicador, esto se traduce en la rigurosidad de un dato verificado, la honestidad de un titular y el respeto hacia el lector. Cuando un periodista, un redactor, un líder o un ciudadano comparte información útil, veraz y empática, está fortaleciendo el tejido social.

En definitiva, un medio de comunicación como Galicia Ártabra solo justifica su existencia cuando se convierte en una herramienta de progreso y bienestar para la comunidad. Si olvidamos nuestra vocación de servicio, corremos el riesgo de ser meros generadores de ruido. En esta casa editorial, renovamos nuestro compromiso: trabajar cada día para que nadie se acerque a nuestras páginas sin irse «un poquito mejor y más feliz«.

Una vez más y lo venimos repitiendo todos los años, tratamos de mantenernos como un medio de comunicación libre, sin dependencias de nadie, pese a quien pese. Mantenemos unos ideales basados en el Humanismo cristiano, en la fidelidad a unos principios básicos en la defensa de los valores del hombre, en la defensa de nuestra tierra, de nuestra querida Galicia, de España y desde luego de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal …..de nuestro Ferroliño. El día 24 de abril nos veremos en el teatro Jofre en la entrega de los premios «artabros» pero seguiremos el día a día, como lo hemos venido haciendo desde aquel 23 de abril de 2.011.

