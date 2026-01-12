Guillermo Fernández Romo dirigirá al Racing Club Ferrol

Compartir Facebook

El Racing Club Ferrol ha llegado a un acuerdo con Guillermo Fernández Romo (Madrid, 23 de noviembre de 1978) para que el entrenador madrileño dirija al equipo hasta final de temporada, tras quedar libre al abandonar la disciplina del F. C. Cartagena.

El técnico cuenta con una amplia y notable trayectoria en la categoría, pero, sobre todo, comparte con nuestra entidad la ambición por regresar al fútbol profesional.

Su trabajo al frente de escuadras como la SD Noja, Olímpic Xàtiva, CE Sabadell, FC Jumilla o SD Ejea lo llevó al banquillo de la UE Cornellà, con la que, en su primera temporada, se quedó a solo un tanto de lograr el ascenso a Segunda División. En la segunda, Fernández Romo logró clasificar al club catalán para la recién creada Primera Federación.

El técnico madrileño dio el salto en la temporada 21/22 al Real Racing Club, con el que no solo logró el ascenso a Segunda División, sino que, con 82 puntos —25 victorias, 7 empates y 6 derrotas—, alcanzó un registro histórico de puntos en la liga regular que todavía no ha sido superado en esta categoría.

Con posterioridad, la UD Ibiza o, más recientemente, el FC Cartagena —LALIGA Hypermotion— fueron sus destinos.

Guillermo Fernández Romo arriba este lunes a la ciudad para, ya mañana martes, ponerse al frente del equipo en una jornada en la que realizará una doble sesión de trabajo. Asimismo este martes a las 13.00 horas tendrá lugar en la sala del prensa del Club, en A Malata, la presentación del nuevo entrenador.