La ciudad de Ferrol atraviesa hoy un momento decisivo. Si históricamente su destino ha estado ligado al mar, este 2026 se consolida como el año en que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC) deja de ser solo una dársena logística para convertirse en el pulmón que oxigena en gran parte toda la economía local y de la zona norte provincial,



La culminación de un sueño logístico

El hito más relevante de este ejercicio es la puesta en servicio de la conexión ferroviaria al Puerto Exterior, prevista para el segundo semestre de 2026. Con una inversión cercana a los 120 millones de euros, esta infraestructura elimina definitivamente el «cuello de botella» logístico de la comarca, permitiendo que las mercancías fluyan directamente desde Caneliñas hacia el resto de Europa por vía férrea. No es solo una obra de ingeniería; es la llave que abre a Ferrol al mercado internacional de gran escala.



Cifras de recuperación y liderazgo

Tras un periodo de transición marcado por la descarbonización y la crisis geopolítica, las previsiones para 2026 son ambiciosas: se espera alcanzar un tráfico de 12,2 millones de toneladas. Este crecimiento viene impulsado por tres pilares:

Hub de Energías Verdes: La consolidación como centro estratégico para la eólica marina y el hidrógeno verde.

Recuperación de Graneles: El repunte de los graneles líquidos tras la reconfiguración del sector energético.

Impulso al Contenedor: La terminal de Yilport, con concesión ampliada hasta 2063, sigue traccionando la mercancía general.



Integración Puerto-Ciudad: Más allá de los muelles

La importancia de la Autoridad Portuaria no se mide solo en toneladas. Proyectos como la nueva terminal de cruceros en el puerto interior de Curuxeiras y la cesión de espacios a la ciudad (más de 201.000 metros cuadrados entregados recientemente) demuestran un compromiso real con la calidad de vida de los ferrolanos. El puerto ya no da la espalda a la ciudad; hoy es su principal aliado en la regeneración urbana y turística.

En 2026, la Autoridad Portuaria no solo gestiona muelles; gestiona en gran parte el futuro de Ferrol. Su capacidad para atraer inversión privada y generar empleo especializado es la mejor garantía contra el declive industrial. Hoy, más que nunca, el éxito del puerto es, indiscutiblemente, el éxito de Ferrol.

El Liderazgo de Francisco Barea: Visión y Resultados

Es fundamental subrayar el papel de la dirección actual. Bajo la presidencia de Francisco Barea, la Autoridad Portuaria ha pasado de una gestión puramente administrativa a una gestión proactiva y estratégica, una de las piezas claves para el actual renacimiento de Ferrol.

Desde su llegada a la presidencia, Francisco Barea ha impreso un sello de agilidad y pragmatismo en la gestión del ente portuario. Su labor no se ha limitado a administrar las infraestructuras existentes, sino que ha liderado una ofensiva comercial y diplomática para posicionar a Ferrol en el mapa logístico global.

Bajo su mandato, se han desbloqueado hitos críticos:

Desbloqueo de Infraestructuras: Ha sido el principal impulsor de la finalización del acceso ferroviario al Puerto Exterior, una obra que durante años sufrió retrasos y que ahora, en 2026, es una realidad gracias a su insistencia técnica y política.

Apuesta por la Diversificación: Ante el cierre de la central de As Pontes, Barea ha sabido reorientar el puerto hacia la eólica marina y las energías verdes, evitando el declive y convirtiendo una crisis industrial en una oportunidad de liderazgo en el sector de las renovables.

Apertura Institucional: Su gestión destaca por un diálogo constante con las administraciones y el tejido empresarial. Ha logrado que la Autoridad Portuaria deje de ser una isla para convertirse en el principal motor de atracción de inversiones de la comarca, facilitando la llegada de nuevos operadores internacionales.

En definitiva, la presidencia de Francisco Barea se traduce hoy en un puerto más competitivo, más saneado financieramente y, sobre todo, más conectado con las necesidades reales de la ciudad de Ferrol.

Con razón Galicia Ártabra le otorgó a Francisco Barea el premio «ártabro 2023-24″ por su servicio a la sociedad.

