Editorial-Balance de Ferrol este 2025: cuando una ciudad vuelve a creer en sí misma

Hay años que pasan sin dejar huella y otros que marcan un antes y un después. 2025 será recordado en Ferrol como uno de esos años clave, un ejercicio en el que la ciudad comenzó a consolidar un cambio de rumbo largamente esperado: crecimiento demográfico, liderazgo inversor en Galicia y avances históricos en proyectos que transforman su fisonomía urbana y su autoestima colectiva.

Por segundo año consecutivo, Ferrol ha incrementado su población, rompiendo un declive demográfico que nadie confiaba en que se detuviera. Este hecho no se trata solo de una cifra estadística, sino de un mensaje claro: Ferrol vuelve a ser una ciudad donde vivir, donde formar una familia, trabajar y construir un futuro. Detrás de este dato hay liderazgo político, estabilidad institucional, inversiones públicas y privadas y un proyecto de ciudad que empieza a dar resultados tangibles.

2025 ha situado a Ferrol en el centro del mapa inversor de Galicia. La ciudad ha liderado la licitación de obra pública, convirtiéndose en la capital gallega de la inversión, un hecho que tiene impacto directo en el empleo, en la actividad económica y en la modernización de infraestructuras. Sin inversión no hay transformación posible de ninguna ciudad, y sin presupuestos no hay inversiones. El hecho de que en el 2025 se aprobaran los cuartos presupuestos consecutivos en Ferrol indica que todo influye, que todo es necesario, y que frente a las palabras y a los discursos vacíos los hechos demuestran la realidad de una ciudad que lleva el rumbo que miles de ferrolanos deseaban desde hace décadas.

Y ese rumbo se pudo ver recientemente en una imagen que simboliza este año 2025, el derribo del muro del Arsenal, Abrir Ferrol al Mar. Un gesto cargado de significado histórico y emocional. Durante más de un siglo, ese muro fue frontera física y simbólica entre la ciudad y la mar. Su desaparición representa mucho más que una obra urbana: es la voluntad de abrir Ferrol al mar, a su identidad y a su futuro.

A este hito se suma la esperada aprobación del proyecto para derribar los muros del Sánchez Aguilera, otro paso decisivo para coser barrios, generar nuevos espacios urbanos y superar barreras heredadas del pasado. Ferrol comienza, literalmente, a reconectarse consigo misma.

El balance de 2025 no se entiende sin los proyectos que han echado a andar y ya no tienen marcha atrás por mucho que algunos se empeñaran en intentar frenarlos: El inicio de todas las obras de la Ciudad del Deporte, tras años de abandono, todas las infraestructuras deportivas de nuestra ciudad han comenzado a renovarse, una apuesta por la salud, el deporte base y la proyección de Ferrol como sede de eventos deportivos. Este 2025 comenzó la regeneración de los barrios de Ferrol, con actuaciones integrales en Recimil, Caranza, el Inferniño, Ultramar, San Juan, Esteiro, San Pablo, Santa Marina, Ferrol Vello, A Magdalena, Catabois, Canido y la Zona Rural. Actuaciones que dignifican espacios urbanos, mejoran la habitabilidad y refuerzan la cohesión social. Este año se produjo el comienzo del saneamiento en la zona rural, una deuda histórica con el rural ferrolano que avanza hacia servicios básicos de calidad y condiciones de vida más justas.

Y como no todo son proyectos, este 2025 se ha caracterizado también por la vuelta de servicios que se estaban prestando de una forma precaria. Este año 2025 se han renovado servicios tan necesarios y esperados como el servicio de limpieza y recogida de basura, que llevaba más de 10 años en situación irregular, el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas, si antes decíamos que la inversión en renovar todas las instalaciones estaba en marcha, no sirve de nada si no hay un correcto mantenimiento de ellas o el servicio de arreglo de baches, «el olvido» y la falta de inversión en los últimos ocho años ha hecho que nuestras calles estén llenas de baches y en mal estado, por eso este año 2025 se ha incrementado la inversión para tener unas calles arregladas y aglomeradas tal y como se merece la ciudad acorde al crecimiento que se está produciendo.

Todas estas actuaciones no son aisladas: forman parte de una visión global que entiende la ciudad como un conjunto, donde el centro, los barrios y el rural deben avanzar al mismo ritmo. Donde las personas son las verdaderas protagonistas y las que marcan las políticas públicas a realizar.

Podríamos resumir este 2025 en que Ferrol ya no se define únicamente por lo que perdió, sino por lo que está construyendo. En las conversaciones de los bares, en las calles, en las redes sociales…. se percibe una mezcla de expectación, orgullo y prudente optimismo.

Está claro que queda mucho camino por andar y que lo que ha sucedido en este 2025 no resuelve todos los retos de Ferrol, pero sí establece una base sólida. Crecimiento poblacional, estabilidad institucional, inversión histórica y proyectos de ciudad conforman un escenario que invita a la esperanza. La clave, a partir de ahora, será mantener este rumbo, ejecutar con rigor y no perder la ambición.

Ferrol ha demostrado este año que es capaz de derribar muros, físicos y mentales. Si el impulso de 2025 tiene continuidad, la ciudad no solo crecerá en habitantes, sino también en oportunidades, cohesión y futuro compartido. Y como en todo barco, si no existe un capitán que sepa llevar el rumbo y tomar decisiones en los momentos más delicados, el barco nunca alcanzará su objetivo, y la suerte que ha tenido Ferrol es que tiene un capitán con las ideas claras y una tripulación que está demostrando que su capitán no se equivocó al escogerlos. Este 2025 nos recordó porque José Manuel Rey sigue demostrando una vez más porque es el único Alcalde que ha obtenido mayoría absoluta en la ciudad. Y por cierto..sabe aunar esfuerzos, sabe unir y lograr equipo con organismos provinciales, autonómicos y nacionales. Y sabe también que aquello de «la unión hace la fuerza» es una frase positiva para la ciudad, vengan de donde vengan ayudas y proyectos. Y ejemplos varios…As Pías, la construcción naval, los varios e importantísimos convenios con la Xunta de Galicia, con la Diputación, con la Autoridad Portuaria, con la propia Armada. Un capitán que sabe llevar la nave por los mares de la, a veces, procelosa política, pensando siempre en Ferrol.

Que el 2026 siga trayendo a Ferrol el rumbo que nos guió en este 2025.

Y todo esto sin pensar en siglas…. pensando en nuestro Ferroliño.