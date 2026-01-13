A Deputación da Coruña financia o programa de actividades culturais da UNED

A Deputación da Coruña asinou un convenio de colaboración co Centro Asociado á UNED da Coruña polo que concede unha subvención nominativa de 100.000 euros para o cofinanciamento do programa de actividades de extensión universitaria e divulgación cultural. O acordo, asinado polo presidente provincial, Valentín González Formoso, e a directora da UNED Coruña, Ana Mónica Novo, enmárcase no compromiso da institución provincial co acceso ao coñecemento, coa formación ao longo da vida e coa dinamización cultural en todo o territorio da provincia.
A achega da Deputación supón o 16,26% dun orzamento total de 614.691 euros e permite sufragar gastos do desenvolvemento dun amplo programa de actividades culturais e divulgativas dirixidas á cidadanía da provincia da Coruña, que contou con máis de 11.200 persoas beneficiarias ao longo do ano.
O programa inclúe máis dun cento de actividades que se desenvolveron ao longo de todo o ano, tanto na sede da UNED da Coruña como noutras localizacións da provincia, incluíndo Ferrol e outros concellos. Trátase de cursos, xornadas, conferencias, talleres e ciclos divulgativos que abordan ámbitos moi diversos do coñecemento, como a historia, a arte, a arqueoloxía, a igualdade de xénero, a inclusión social, a mediación, a saúde, o benestar emocional, a tecnoloxía, as linguas, a sustentabilidade, a empregabilidade ou a transformación dixital, cunha clara orientación ao interese social e á transferencia de coñecemento á cidadanía.
Un dos eixos destacados do programa é o ciclo Martes da UNED, consolidado como un espazo de divulgación cultural de referencia, xunto con actividades vinculadas aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, ao Programa de Retorno Educativo da UNED e a accións formativas dirixidas a colectivos específicos, como persoas con discapacidade, mulleres, mozos e mozas, persoas desempregadas ou maiores. O programa incluíu tamén accións de acollida e orientación ao alumnado e ao profesorado, así como actividades de promoción da lectura, do pensamento crítico e da participación cultural.
O presidente da Deputación O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, salientou que “este convenio coa UNED da Coruña permite achegar o coñecemento, cultura e formación de primeiro nivel a milleiros de persoas en toda a provincia, con independencia da súa idade ou lugar de residencia”.