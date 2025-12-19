Ferrol empieza a ver el mar en el barrio de A Magdalena

Compartir Facebook

El muro del Arsenal ha empezado a caer en la calle Irmandiños, en un acto histórico enmarcada en la fase II de las obras de ‘Abrir Ferrol ao mar’ y que ha tenido lugar en la tarde de este viernes, en un acto abierto a la ciudadanía, con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez, y el Almirante del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio, entre otras autoridades civiles y militares.

José Manuel Rey Varela: “Este es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos”

Para el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, este día servía para “cambiar la visión de la ciudad”, en un evento que era “mucho más que tirar el muro y abrazar el mar”, transformándose en un lugar “para poder pasear o hacer deporte.”

El trabajo del Concello de Ferrol y de otras administraciones permiten que ‘Abrir Ferrol ao mar’ sea una realidad y con este derribo del muro “hacemos la simbiosis entre la Armada y la ciudad”, a escasos días de iniciarse los 300 años de la Armada en Ferrol “de la que somos sus hermanos de sangre”, en un proyecto que también cuenta con el visto bueno del Rey Felipe VI.

El regidor recordaba en su intervención el primer paso para el derribo de este muro, con la solicitud realizada en verano de 2023 por el Almirante Ignacio Frutos, encontrándose con la “mano tendida” en todo momento de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien quería paralelizar este proyecto de ‘Abrir Ferrol al mar’ con la de Barcelona con los Juegos Olímpicos, algo que había vivido en primera persona en la ciudad condal.

En este apartado de los agradecimientos, José Manuel Rey Varela no quería olvidarse de la Xunta de Galicia, que cofinancia este proyecto de transformación, iniciada en los presupuestos autonómicos de 2024; como también de su equipo de gobierno, en especial de la concejala de Urbanismo, Blanca García y todo su equipo y del Arsenal, llevando esta gran obra al siglo XXI.

En un plano más personal, el alcalde quería destacar que todo el trabajo y el esfuerzo realizado “vale la pena, porque esto es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos.”

Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez: “Permitirá poner en valor el patrimonio del Arsenal”

El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General Antonio Piñeiro Sánchez, quería destacar que Ferrol “mira al futuro” y que da continuidad a la historia de 299 años de la Armada con la ciudad, en una obra que “permitirá poner en valor el patrimonio del Arsenal.”

Ferrol “mantiene el diálogo con el mar”, al ritmo de los astilleros y de la Armada, en un proyecto que “favorecerá el encuentro entre la ciudad y su entorno natural.”

Sobre las críticas de algunos sectores a la caída del muro, el Almirante General quería dejar claro que el Arsenal de Ferrol contará con el primer sistema de seguridad más moderno del mundo y que ya se pondrá en marcha de manera paralela a estas obras, en las diversas fases, recordando que la Armada “tiene un compromiso con el entorno urbano en el que se encuentra.”

Margarita Robles: “Estoy muy orgullosa de Ferrol”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmaba estar “muy orgullosa de Ferrol”, haciendo inversiones en la ciudad “para que la Armada tenga lo mejor.”

Quería poner en valor el trabajo realizado por todas las administraciones para llegar a este momento “trabajando por y para la Armada.”

Alfonso Rueda: “Este derribo es algo más que algo simbólico”

Finalizaba las intervenciones el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, queriendo poner en valor “la importancia de las cosas”, en materia del “compromiso” de las administraciones.

Recordaba la inauguración del tramo de Curuxeiras en la primera fase de las obras en el mes de febrero “y ahora es el segundo paso”, en un acto “significativo con Ferrol mirando a su Arsenal.”

El Arsenal de Ferrol “es un baluarte y la lanza de la economía y del empleo, siendo vanguardia mundial” y estas obras son “una demanda histórica de los ferrolanos, en una ciudad amable” por lo que este derribo del muro “es algo más que algo simbólico, es modernizar esta ciudad, con la valentía de transformar y ganar calidad de vida.”